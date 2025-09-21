VIDEO Sacrificiile crescătorilor de animale: Teodor Nana, fermierul din Șard care de peste 21 de ani nu a mai avut un concediu

Teodor Nana crește de mai bine de 21 de ani tauri și vaci. Are o mică fermă în Șard pentru care și-a dedicat toată viața. De 21 de ani doar asta face: Are grijă de animalele sale.

Reporterii alba24.ro l-au întâlnit la Apulum Agraria, evenimentul din Ighiu ce adună anual producători locali și crescători de animale.

Deși pare la prima vedere o îndelednicire destul de ușoară, Teodor spune că trebuie să îți placă prima data ceea ce faci. Altfel nu ai cum să faci fața unei munci fizice așa de grele.

Alături de familie crește tauri din rasa bălțată românească. La ferma sa din Șard are 35 de capete de animale, din care produce tauri și vaci. Taurii pentru reproducere și vânzare, iar vacile pentru lapte.

Din ferma sa poate susține patru dozatoare de lapte, dar asta cu mari sacrificii: spre exemplu concediile. În fața camerei, fără a arăta emoționat a spus că în ultimii 21 de ani nu a avut concedii. Tot timpul a fost lângă animale.

Ba mai mult, a sacrificat chiar și parte din viața personală pentru a crește animalele, animale care să aducă un venit familiei. La un moment dat când erau copiii mici și-a trimis familia și pe cei mici alături de prieteni la mare, iar el a rămas la fermă pentru a se asigura de animale.

