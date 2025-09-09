VIDEO: Scene incredibile cu un autoturism din Alba, la Cluj Napoca. Mașina a devenit ”pieton” și a așteptat la semafor

Șoferul unui autoturism înmaticulat în Alba a fost protagonistul unui moment care a pus pe jar comunitatea de pe Reddit. Mai pe scurt un video postat pe Reddit, r/cluj are ca ”personaj principal” un autoturism cu numere de Alba, care a intrat pe trotuar și a ajuns să aștepte la o trecere de pietoni.

S-a petrecut chiar în mijlocul Clujului. În video se poate observa cum autoturismul iese pe carosabil și intra pe trotuarul de lângă Biserica Sfântul Mihail. Apoi își continuă drumul și ajunge în zona de terase.



Trece cu grijă pe lângă un stâlp de iluminat public, și ajunge la o trecere de pietoni. Momentul culminant al video-ului este când autoturismul ajunge la trecerea de pietoni și așteaptă alături de persoanele deja prezente să se schimbe culoarea semaforului.

La un moment dat, alte persoane ies dintr-o unitate bancară din zonă. Un utilizator al platformei Reddit a spus că o cunoaște pe una dintre persoanele care a ieșit din bancă. Persoana în cauză i-ar fi spus că șoferul le spunea celor prezenți să îl lase să treacă.

Când culorile semaforului se schimbă, adică pietonii primesc verde, autoturismul trece cu pietonii prezenți, iar la jumătatea carosabilului reintră pe șosea și își continuă drumul.

Video-ul în sine a stârnit sute de comentarii și reacții pe Reddit.

sursă: Reddit, r/cluj

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News