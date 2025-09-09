Connect with us

Eveniment

VIDEO: Scene incredibile cu un autoturism din Alba, la Cluj Napoca. Mașina a devenit ”pieton” și a așteptat la semafor

Publicat

acum O oră

Șoferul unui autoturism înmaticulat în Alba a fost protagonistul unui moment care a pus pe jar comunitatea de pe Reddit. Mai pe scurt un video postat pe Reddit, r/cluj are ca ”personaj principal” un autoturism cu numere de Alba, care a intrat pe trotuar și a ajuns să aștepte la o trecere de pietoni.

S-a petrecut chiar în mijlocul Clujului. În video se poate observa cum autoturismul iese pe carosabil și intra pe trotuarul de lângă Biserica Sfântul Mihail. Apoi își continuă drumul și ajunge în zona de terase.


Trece cu grijă pe lângă un stâlp de iluminat public, și ajunge la o trecere de pietoni. Momentul culminant al video-ului este când autoturismul ajunge la trecerea de pietoni și așteaptă alături de persoanele deja prezente să se schimbe culoarea semaforului.

La un moment dat, alte persoane ies dintr-o unitate bancară din zonă. Un utilizator al platformei Reddit a spus că o cunoaște pe una dintre persoanele care a ieșit din bancă. Persoana în cauză i-ar fi spus că șoferul le spunea celor prezenți să îl lase să treacă.

Când culorile semaforului se schimbă, adică pietonii primesc verde, autoturismul trece cu pietonii prezenți, iar la jumătatea carosabilului reintră pe șosea și își continuă drumul.

Video-ul în sine a stârnit sute de comentarii și reacții pe Reddit.

sursă: Reddit, r/cluj

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 54 de secunde

REGES-ONLINE înlocuieșe REVISAL de la 1 octombrie. Angajatorii care nu se conformează riscă amenzi uriașe
Actualitateacum O oră

O nouă meserie a devenit legală în România. Pentru a o practica, este nevoie de un curs
Evenimentacum O oră

VIDEO: Scene incredibile cu un autoturism din Alba, la Cluj Napoca. Mașina a devenit ”pieton” și a așteptat la semafor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 9 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în luna septembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 10 ore

Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Primăria a demarat achiziția pentru lucrări
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Carduri de energie 2025: ghid complet pentru ajutorul de la stat de 50 de lei pe lună privind achitarea facturilor la energie
Economieacum 5 ore

România trăiește pe datorie. Bolojan: ”La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum o săptămână

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

Rezultate excelente obținute de boxerii de la CS Unirea Alba Iulia, antrenați de Nicolae Paștiu, la Centura Păltiniș
Cine transmite Cipru - România LIVE la TV
Evenimentacum 8 ore

Cine transmite Cipru – România LIVE la TV. Lotul convocat de Lucescu, declarații și calcule
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum O oră

O nouă meserie a devenit legală în România. Pentru a o practica, este nevoie de un curs
vremea prognoza meteo saptamana septembrie vremea
Evenimentacum 8 ore

Vremea până în 6 octombrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 5 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 ore

VIDEO: Recomandările polițiștilor din Alba pentru elevi. Ce să urmărească pentru a evita conflictele
Educațieacum 5 ore

Vacanțele elevilor din anul școlar 2025-2026: care sunt perioadele cu zile libere. Calendar
Mai mult din Educatie