VIDEO: Secția de Neonatologie a Spitalului din Alba Iulia, modernizată și dotată printr-o investiție de 7,2 milioane lei

Secția de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia a fost modernizată și dotată printr-o investiție de 7,2 milioane de lei. Cea mai mare parte din sumă a fost asigurată de către Consiliul Județean Alba, respectiv 6 miloane de lei, iar restul din veniturile proprii ale spitalului.

„Inaugurarea noii secții este foarte importantă, o așteptăm de mult timp, ne bucurăm că am ajuns la stadiul la care suntem într-o secție complet renovată, având în vedere că secția noastră a ajuns cu numărul de medici complet. Avem singura secție care are gardă de neonatologie, doar cu medici neonatologi, 24 din 24 de ore și acum am ajuns și la nivelul de cazare la standardele impuse de către Ministeriul Sănătății”, a transmis șefa secției de Neonatologie, dr. Brigitte Roxana Arghius.

Câte locuri are secția

Potrivit acesteia, secția de Neonatologie are 25 de locuri, dintre care:

10 locuri în saloane de rooming, în care nou-născutul este tratat împreună cu mamele

5 locuri în secția de terapie intensivă, în care sunt monitorizați nou-născuții care s-au născut prin operație cezariană și în care mămicile sunt monitorizate 24 de ore în salonul de terapie intensivă, iar nou-născuții sunt monitorizați în acest salon

5 locuri în compartimentul de terapie intensivă, în care sunt îngrijiți nou-născuții în stare gravă, atât prematuri cât și nou-născuți la termen

5 locuri în compartimentul de prematuri, în care sunt îngrijiți nou-născuții prematuri după ce sunt externați din secția de terapie intensivă

„Pentru secția de Ginecologie a fost vitală renovarea secției, în special datorită colaborării pe care o avem cu secția de neonatologie. Necesităm un suport medical crescut pentru prematuritate, pentru bebelașii care vin pe lume înainte de termen. Renovarea părții de ginecologie în această secție asigură un confort crescut pacientelor.

Cum sunt dotate saloanele

Avem saloane cu câte două paturi, plus două pătulețe pentru nou născută, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă a condiției hoteliere, având în vedere că până în anul acesta aveam câte 4-5 paturi într-un salon.

Vorbim aici inclusiv de condiții igienice mult mai crescute, sisteme de filtrare a aerului, practic suntem acolo unde trebuia să fim”, a transmis șeful secției de Ginecologie, dr. Cristian Țibea.

Investiția secției de neonatologie este în valoare de 7,2 milioane lei, din care 6 milioane lei au fost suportate de Consiliul Județean Alba și 1,2 milioane au fost suportate din venituri proprii ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, a precizat managerul spitalului, Diana Mârza.

Împărțirea paturilor

„Secția deține 25 de paturi, dintre care 15 paturi de nou născuți eutrofici. Acestea sunt împărțite astfel, 10 paturi sunt în cele 5 saloane de rooming, în care acești copilași vor fi îngrijiți de mamele lor. 15 paturi sunt într-un salon separat, cu monitorizare, sunt bebelușii născuți din mame care au născut cu cezariană.

Mai avem un salon de terapie intensivă neonatală de 5 paturi, care este dotat cu incubatoare, cu mese radiante de resuscitare, cu mese radiante simple, cu sistem de monitorizare, cu centrale de tratare a aerului, cu rampe medicale, cu sistem de detecție și stingere la incendiu. Mai avem un salon de 5 paturi de prematuri, aici sunt îngrijiți nou-născuții care se nasc prematur, înainte de cele 37 de săptămâni de sarcină.

Am făcut această investiție pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirii și monitorizării nou născutului, calitatea serviciilor hoteliere pentru mame, cât și calitatea condițiilor de lucru pentru angajați”, a mai precizat managerul spitalului.

Ce lucrări s-au realizat

Lucrările de reabilitare, în valoare de 5.173.693 lei (dintre care 3.937.195 lei din fonduri ale Consiliului Județean Alba și 1.236.498 lei din venituri proprii), au inclus refacerea completă a finisajelor interioare, montarea de pardoseli din covor PVC sanitar, tâmplării noi din aluminiu și metal, precum și realizarea compartimentărilor interioare moderne.

De asemenea, au fost instalate sisteme de detecție și stingere a incendiilor conform normelor PSI, instalații electrice și sanitare noi, instalație de detecție și alarmare la incendiu, rețea de internet wireless, sistem de supraveghere video, instalații HVAC și sisteme pentru fluide medicale, fiind montate TV noi în saloane, asigurându-se astfel un nivel ridicat de siguranță și confort.

Dotări pentru îngrijirea nou-născuților

Valoarea dotărilor medicale se ridică la 2 milioane de lei, fiind asigurată de Consiliul Județean Alba (în subordinea căruia se află spitalul). Printre echipamentele achiziționate se numără:

5 incubatoare închise și 1 incubator de transport;

2 mese radiante și 2 mese radiante cu modul de resuscitare;

2 bilirubinometre, 2 pulsoximetre cu monitor și 2 oximetre tisulare cerebrale;

3 monitoare de funcții vitale;

injectomate, trolii de tratament, audiometru pentru screeningul nou-născuților.

De asemenea, au fost achiziționate și alte dotări necesare, precum paturi medicale, noptiere, mobilier medical, mese de înfășat, frigidere, televizoare, imprimante, dozatoare și alte echipamente utile.

Structura secției de neonatologie

Secția de Neonatologie, stadializată la nivelul II conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 910/2002, este destinată îngrijirii nou-născuților cu risc mediu spre crescut, având capacitatea de a oferi tratament și supraveghere specializată. Secția dispune de 25 de paturi și cuprinde:

Compartimentul de nou-născuți eutrofici, cu 15 locuri, dintre care 10 locuri în 5 saloane de tip rooming-in și 10 paturi pentru mame, respectiv 5 locuri de monitorizare a nou născuților imediat după naștere;

Compartimentul de prematuri, cu 5 locuri destinate recuperării prematurilor externați din terapie intensivă;

Compartimentul de terapie intensivă neonatală, cu 5 locuri pentru îngrijirea nou-născuților prematuri (peste 1500 grame și între 32 și 37 de săptămâni) sau la termen aflați în stare critică.

Secția dispune de linie de gardă permanentă, asigurată exclusiv de medici neonatologi din Alba și județele limitrofe, și este dotată cu ecograf portabil și aparat de radiologie mobil, care permit efectuarea investigațiilor direct la patul pacientului.

Ce servicii medicale vor fi oferite

1. Asistență medicală neonatală de urgență 24 de ore din 24;

2. Investigații și tratamente specifice;

3. Vaccinarea antihepatită B și antituberculoză conform indicațiilor Ministerului Sănătății;

4. Derularea programului de screening neonatal PKU și TSH;

5. Fototerapie pentru icterele neonatale;

6. Examinarea ecografică a nou născuților;

7. Asistarea și îngrijirea nou-născuților la termen în sistem rooming-in;

8. În compartimentul de TI se urmăresc și se tratează posibilele afecțiuni severe ale nou-născutului și prematurului:

9. Detersă respiratorie;

10. Infecțiile neonatale;

11. Icterele neonatale;

12. Boala hemoragică a nou-născutului;

13. Sindroame convulsive etc.

