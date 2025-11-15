Connect with us

VIDEO: Simpozionul ”Libertate, egalitate, fraternitate” la Sala Unirii din Alba Iulia, cu personalități din mediul academic

acum 59 de secunde

Simpozionul ”Libertate, egalitate, fraternitate” s-a desfășurat sâmbătă, la Sala Unirii din Alba Iulia. Manifestarea a reunit personalități din mediul academic românesc.

Organizatorii au propus o incursiune în istoria ideilor, a curentelor identitare și a personalităților ce au jalonat destinul României moderne.

În deschiderea evenimentului, a fost intonate imnul național, în interpretarea la nai oferită de Alexandru Pal.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Centrul de Cultură ”Augustin Bena”, în parteneriat cu Marea Lojă Națională din România și Asociația Horea.


În numele partenerilor instituționali, a luat cuvântul Cătălin Tohăneanu, din partea Lojii Naționale din România. Acesta a subliniat semnificația temei alese și importanța dialogului dintre istorie, valori și construcția civică modernă, transmit organizatorii.

Simpozionul a fost moderat de istoricul Tudor Roșu, director adjunct al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, printre cei care au susținut comunicări

Prima intervenție a fost susținută de acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Acesta a oferit o reinterpretare a figurii lui Horea prin prisma istoriografiei lui David Prodan. Discursul a subliniat complexitatea personalității liderului transilvănean, recuperându-l nu doar ca simbol al dreptății sociale, ci ca exponent al unei conștiințe politice timpurii, ce anunța trezirea națiunii române.

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, director al Institutului de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române a pus în dialog destinele lui Horea și ale împăratului Iosif al II-lea. Acesta a evidențiat complementaritatea lor istorică: unul reprezentant al aspirațiilor populare, celălalt promotor al reformismului luminat.

Prelegerea a reliefat procesul prin care ideile modernității politice au pătruns în spațiul transilvănean, accelerând cristalizarea sentimentului național, mai transmit organizatorii.

Tema României Întregite și a autodeterminării naționale a fost aprofundată de prof. univ. dr. Cătălin Turliuc, director al Institutului de Istorie ”A.D. Xenopol” din Iași, al Academiei Române. Acesta a analizat evoluția gândirii politice românești în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX.

În centrul reflecției sale s-a aflat asociativismul fraternaliștilor, o componentă relevantă pentru înțelegerea mecanismelor ce au făcut posibil momentul 1918.

Influențe culturale și diplomatice ale masoneriei

A mai participat Alexandru Rufanda, database administrator UGLE, reprezentant al ”The Worshipful Society of Free Masons” Londra.

Acesta a examinat raporturile dintre regalitatea română și francmasonerie. A explorat influențele culturale și diplomatice pe care masoneria le-a avut în consolidarea monarhiei constituționale românești.

Istoricul Cristian Moșneanu, membru al comisiei de Istorie Masonică al Marii Loji Naționale din România, a încheiat sesiunea de comunicări. Acesta a prezentat o radiografie a rolului Reginei Maria în dialogul dintre stat, cultură și mișcările spiritual-inițiatice ale epocii.

sursă: Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba

