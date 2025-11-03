VIDEO ȘTIREA TA: Exerciții militare NATO, pe râul Mureș la Sântimbru. Soldați francezi și români realizează un exercițiu comun

O serie de exerciții militare care constau în trecerea unui curs de apă, sunt realizate luni, 3 noiembrie, de militarii NATO pe râul Mureș, în zona localității Sântimbru.

Este vorba despre o exerciții militare realizate de miltari francezi alături de militari români. Un video cu o parte a exercițiului a fost surprins de un cititor alba24.ro.

În video-ul realizat se poate observa tehnica militară și manevrele soldaților. Concret exercițiile se concentrează pe instruirea specifică trecerii unui curs de apă, prin utilizarea capabilităților tehnice specifice ambelor armate.

Mai exact militarii exersează traversarea râului Mureș, la Sântimbru, cu ajutorul tehnicii militare, dar exercițiile vor cuprinde și alte aspecte de pregătire.

Acest tip de pregătire este considerat a fi esențial pentru misiunile combinate care implică manevre de mobilitate în condiții complexe.

Exercițiul „Dacian Fall 25” subliniază angajamentul României și al Franței pentru consolidarea cooperării militare și pentru întărirea prezenței aliate în regiune.

De asemenea, în poligonul Micești se desfășoară activități de instrucție cu material real, trageri cu armament de calibru mic, precum și lucrări de distrugere cu material TNT”.

Potrivit informațiilor Alba24, militari români și francezi participă la exercițiul comun „Dacian Fall 25”, desfășurat în poligoanele din Bogata și Alba Iulia.

Activitatea face parte din programul de instruire bilaterală care urmărește creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două țări.

