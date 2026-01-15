Connect with us

VIDEO: Structurile MAI din Alba, omagiu adus culturii românești de Ziua Națională a Culturii, la Teiul lui Eminescu din Blaj

Reprezentanți ai structurilor MAI din Alba au adus un omagiu culturii și valorilor românești, de Ziua Națională a Culturii, la Teiul lui Mihai Eminescu din Blaj. 

„În locul în care, în urmă cu 160 de ani, Mihai Eminescu exclama „Te salut din inimă, Mică Romă!”, s-au reunit glasurile colegilor noștri din cadrul structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne din județul Alba, în semn de recunoștință față de poetul a cărei operă a atins perfecțiunea artistică.

La Teiul lui Mihai Eminescu din Blaj, cântecul și emoția s-au împletit, iar noi am adus un omagiu culturii românești și valorilor care ne unesc”, au transmis reprezentanții ISU Alba și IPJ Alba.

