VIDEO: Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști. A fost prins în timp ce conducea un autoturism, fără permis

Un tânăr de 28 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a fost prins fără permis, la volanul unui autoturism. În urmă cu câteva zile, oamenii legii i-au suspendat dreptul de conducere după ce l-au prins băut la volan.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 septembrie 2025, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În noaptea de 27/28 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de bărbatul de 28 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În seara zilei de 28 septembrie 2025, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Gheorghe Pop de Băsești din municipiu, un autoturism condus de bărbatul de 28 de ani, acesta având dreptul de conducere suspendat din noaptea de 27/28 septembrie 2025.

Ieri, 30 septembrie 2025, în jurul orei 11.30, bărbatul a fost din nou oprit de polițiști, pe strada Lalelelor din municipiu, în timp ce conducea un autoturism.

În cursul zilei de azi, 1 octombrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

