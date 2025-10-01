Connect with us

Eveniment

VIDEO: Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști. A fost prins în timp ce conducea un autoturism, fără permis

Publicat

acum 38 de secunde

Un tânăr de 28 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a fost prins fără permis, la volanul unui autoturism. În urmă cu câteva zile, oamenii legii i-au suspendat dreptul de conducere după ce l-au prins băut la volan. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 septembrie 2025, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În noaptea de 27/28 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de bărbatul de 28 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În seara zilei de 28 septembrie 2025, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Gheorghe Pop de Băsești din municipiu, un autoturism condus de bărbatul de 28 de ani, acesta având dreptul de conducere suspendat din noaptea de 27/28 septembrie 2025.

Ieri, 30 septembrie 2025, în jurul orei 11.30, bărbatul a fost din nou oprit de polițiști, pe strada Lalelelor din municipiu, în timp ce conducea un autoturism.

În cursul zilei de azi, 1 octombrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 38 de secunde

VIDEO: Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști. A fost prins în timp ce conducea un autoturism, fără permis
Evenimentacum 19 minute

Schimbări majore la Rabla, în 2026. Ministrul Mediului anunță noi criterii de eligibilitate. Prioritate pentru mașinile europene
Evenimentacum 46 de minute

INCENDIU la Școala Generală din Benic: 65 de elevi și cadre didactice s-au autoevacuat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 19 ore

Restructurarea Ministerului de Interne: schimbări de compartimente, dispecerate integrate. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare
Administrațieacum 19 ore

DSVSA Alba a amendat unități în care se prepară sau servește mâncare pentru elevi. Ce nereguli au fost descoperite
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

locuri de munca
Economieacum 24 de ore

Locuri de muncă în Alba: 547 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum o zi

Solariile de legume pot fi ridicate în gospodării, fără autorizație de construire. Lege adoptată de Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Camera Deputatilor, Parlament
Evenimentacum O oră

Senatorii și deputații sunt obligați să dezvăluie cu cine se întâlnesc înainte să modifice o lege
Evenimentacum 17 ore

Drept la replică Marius Hațegan: Îi atrag atenția șefului PSD Alba să înceteze cu dezinformările legate de drumul către Șureanu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
jocuri de pacanele don ro foto canva
Sportacum 21 de ore

Alfabetizarea media și înțelegerea probabilității în jocurile moderne de păcănele (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
Evenimentacum 20 de ore

Teatrul de Păpuși „Prichindel” participă la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 23 de ore

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 5 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

interventii chirurgicale oftalmologie dr holhos spital
Evenimentacum 19 ore

Comunicat: Intervenții chirurgicale de top în Clinicile Dr. Holhoș
Evenimentacum 2 zile

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Mai mult din Educatie