Connect with us

Eveniment

VIDEO: Tun de câmp, adus din Cetatea Timișoarei la Alba Iulia. Ceremonie la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina

Publicat

acum 41 de secunde

Un tun de câmp de la Cetatea Timișoarei a fost predat, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii la Palatul Principilor din Alba Iulia, Cetății Alba Carolina. Evenimentul a fost inclus în programul ”Festival din Țara Vinului” de la la Alba Iulia.

La eveniment au fost prezenți membrii Gărzii ”Eugeniu de Savoia” Timișoara și ai Gărzii Cetății Alba Carolina, alături de reprezentanți ai administrației locale.

Tunul de câmp a fost achiziționat de către Centrul Cultural Palatul Principilor. Este o replică după un tun ce a aparținut armatei austriece, ce a fost cantonată la Alba Iulia. Costul achiziției a fost de circa 54.000 de lei, a declarat directorul centrului, Robert Roman.

Mesajul din partea Cetății Timișoara a fost citit de reprezentantul Gărzii ”Eugeniu de Savoia”, Vasile Sopon.


Tunul va fi folosit la evenimentele ce includ momente de reconstituire istorică, organizate în municipiu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 41 de secunde

VIDEO: Tun de câmp, adus din Cetatea Timișoarei la Alba Iulia. Ceremonie la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum 23 de minute

Tragedie la Săsciori: femeie de 81 de ani, găsită decedată, în albia râului Sebeș
Economieacum O oră

Salina Praid: neregulile constatate de Corpul de control al premierului, după verificări. Măsuri dispuse
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Top autorități și instituții publice din Alba cu datorii fiscale. Care sunt restanțele de plată. Lista publicată de ANAF
Administrațieacum o zi

Proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei pentru Ocna Mureș, singura stațiune balneară din județul Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Salina Praid: neregulile constatate de Corpul de control al premierului, după verificări. Măsuri dispuse
Economieacum 3 ore

Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente, după majorarea TVA. Situația pieței imobiliare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 2 zile

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 5 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 23 de ore

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 4 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 41 de secunde

VIDEO: Tun de câmp, adus din Cetatea Timișoarei la Alba Iulia. Ceremonie la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Trei descoperiri arheologice importante la Alba Iulia, într-un singur loc. Dialog în șantier cu Anca Timofan
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

facebook messenger
Actualitateacum 16 ore

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Evenimentacum 2 zile

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 23 de ore

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Evenimentacum 3 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 22 de ore

Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
Educațieacum 23 de ore

Carduri educaționale 2025: peste 40.000 de elevi nu au utilizat tichetele. Vor pierde 500 de lei
Mai mult din Educatie