VIDEO: Tun de câmp, adus din Cetatea Timișoarei la Alba Iulia. Ceremonie la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina

Un tun de câmp de la Cetatea Timișoarei a fost predat, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii la Palatul Principilor din Alba Iulia, Cetății Alba Carolina. Evenimentul a fost inclus în programul ”Festival din Țara Vinului” de la la Alba Iulia.

La eveniment au fost prezenți membrii Gărzii ”Eugeniu de Savoia” Timișoara și ai Gărzii Cetății Alba Carolina, alături de reprezentanți ai administrației locale.

Tunul de câmp a fost achiziționat de către Centrul Cultural Palatul Principilor. Este o replică după un tun ce a aparținut armatei austriece, ce a fost cantonată la Alba Iulia. Costul achiziției a fost de circa 54.000 de lei, a declarat directorul centrului, Robert Roman.

Mesajul din partea Cetății Timișoara a fost citit de reprezentantul Gărzii ”Eugeniu de Savoia”, Vasile Sopon.



Tunul va fi folosit la evenimentele ce includ momente de reconstituire istorică, organizate în municipiu.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News