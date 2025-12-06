Connect with us

VIDEO: Un fals contabil, ținta trupelor speciale din Alba Iulia. Cum a reușit să înșele angajații unor firme din oraș

Publicat

acum 5 secunde

Un fals contabil a fost ținta trupelor speciale din Alba Iulia. Mai exact este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani, care a înșelat mai multe firme din Alba Iulia. 

Din primele informații, bărbatul a sunat mai mulți angajați ai unor companii din oraș și le-a spus că este contabilul firmelor. Acesta i-ar fi convins să depună mai mulți bani în conturi indicate de el. 

După ce angajații și-au dat seama că au fost înșelați, au reclamat fapta. Bărbatul de loc din Brașov a acționat în perioada 7-22 noiembrie 2025, iar în data de 4 decembrie, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară.

YouTube video

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 6 decembrie 2025.

Potrivit IPJ Alba, pe  decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Cum acționa falsul contabil

Din cercetări a reieșit că, în perioada 7-22 noiembrie 2025, bărbatul ar fi contactat telefonic angajați ai unor societăți comerciale din Alba Iulia, sub pretextul că este angajat al societăților în structura de contabilitate, și i-ar fi convins să depună suma totală de 17.000 de lei, prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări, în conturile indicate de acesta.

Pentru documentarea activității infracționale, la data de 4 decembrie 2025, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară pe raza localității Lisa, județul Brașov, fiind descoperite și ridicate carduri bancare asociate aplicației folosite de bărbatul de 30 de ani și alte bunuri de interes pentru cauză.

În cursul zilei de azi, 6 decembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii unor măsuri legale.
Cercetările sunt continuate, au transmis oamenii legii.

