VIDEO: Unde acționează Poliția și Jandarmeria din Alba în acest weekend. Peste 10.000 de amenzi date în vara anului 2025

Polițiștii și jandarmii din Alba vor asigura măsuri de ordine în mai multe locații din județ, în acest weekend.

Poliția a anunțat că va acționa în locurile aglomerate, în zonele turistice, în locurile unde se desfășoară manifestări publice, precum și pe principalele artere rutiere ale județului.

Acțiune preventivă

Polițiștii au desfășurat vineri o acțiune preventivă. Aceasta a avut ca scop conștientizarea conducătorilor de autovehicule și a pasagerilor cu privire la importanța respectării prevederilor legale în legătură cu:

regimul de viteză

interdicția conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv

acordarea priorității de trecere pietonilor sau altor vehicule

importanța utilizării centurii de siguranță.

Peste 10.000 de amenzi date în vara anului 2025

Pe perioada sezonului estival, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au intensificat activitățile specifice în vederea depistării persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive, au asigurat măsurile specifice în zonele de interes și au asigurat informări preventive cu privire la evoluția traficului rutier pentru prevenirea riscurilor privind circulația pe drumurile publice.



Structurile de poliție au intervenit la peste 3.000 de evenimente sesizate prin Sistemul Național Unic Apeluri de Urgență 112.

În această perioadă, polițiștii au aplicat 10.508 sancțiuni contravenționale, dintre care 8.174 la regimul rutier și 2.044 la Legea 61/1991, pentru sancționarea faptelor ce contravin normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Pentru a preîntâmpina evenimentele neplăcute din acest ultim weekend de vară, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba vor acționa.

Recomandările Poliției Alba

Inspectoratul de Poliție Județean Alba adresează următoarele recomandări:

dacă plecaţi de la domiciliu, închideţi şi asiguraţi toate uşile şi geamurile casei şi nu lăsaţi în casă obiecte de mare valoare sau bani!

în zonele aglomerate, fiţi atenţi la genţi, poşete şi buzunare!

evitaţi consumul excesiv de alcool şi stările conflictuale!

nu vă urcaţi la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice!

respectaţi regimul legal de viteză !

adaptaţi permanent viteza, condiţiilor din trafic!

în caz de nevoie, apelaţi cu încredere 112

