VIDEO Vicepreședinta Curții de Apel București a părăsit conferința de presă: „Mă sună Lia”. Apoi a revenit cu un răspuns

Vicepreședinta Curții de Apel București (CAB), Ionela Tudor, a fost surprinsă în timpul conferinței de presă de joi în timp ce îi spunea președintei instanței că este sunată de „Lia”. Judecătoarea pleacă din sală unde are loc conferința, apoi revine lângă președinta Curții de Apel și pare că îi șoptește ce să spună. Recorder a publicat prima dată înregistrarea momentului.

„Mă sună Lia, mă duc să vorbesc”, îi spune Ionela Tudor președintei Curții de Apel București, în șoaptă, deși avea în față microfoanele. Cuvintele judecătoarei către superioara sa au fost captate de microfoanele din sală.

După aproximativ un minut, vicepreședinta CAB Ionela Tudor se întoarce în sală și îi spune colegei sale ce să spună.

Președinta CAB se oprește și se uită către telefonul colegei sale. Ionela Tudor îi spune în acest timp: „Este exclus ca Predoiu să fi intervenit… Nu a sugerat…”. Mesajul este apoi reprodus către presă într-o formă similar de președinta CAB, Liana Nicoleta Arsenie.

Președinta Curții Supreme, Lia Savonea, a confirmat că a luat legătura cu judecătoarea Ionela Tudor

Contactată de presă președinta Curții Supreme, Lia Savonea, a confirmat pentru HotNews că în timpul conferinței de presă de joi a luat legătura cu judecătoarea Ionela Tudor, care se afla lângă președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, pentru a-i redirecționa o întrebare pe care ea o primise din partea presei.

Ionela Tudor are și rolul de purtătoare de cuvânt a instituției.

Momentul a fost semnalat de jurnaliștii Recorder.

„În documentarul Recorder, mai mulți magistrați vorbesc despre faptul că Lia Savonea este văzută ca un <conducător absolut al sistemului> și că un exemplu este faptul că și-a păstrat influența asupra conducerii Curții de Apel București, <pe care o conduce prin proxy (n.r. – interpuși)>.

„Astăzi, tocmai în conferința de presă în care conducerea Curții de Apel a ieșit să spună că informațiile din documentarul Recorder sunt „manipulări”, s-a petrecut un moment incredibil, care arată că Lia Savonei a trimis indicații chiar în timpul conferinței.

Ionela Tudor, vicepreședinta instanței, i-a șoptit președintei Liana Arsenie: <M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc>, după care a ieșit din sală. S-a întors în scurt timp și i-a șoptit Lianei Arsenie ce să răspundă. Cele două nu și-au dat seama că dialogul lor este surprins de microfoanele presei”, au scris jurnaliștii de la Recorder, pe pagina de Facebook.

