Eveniment
Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Echipa de volei, Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin, în meciul de sâmbătă seara desfășurat la Blaj Arena, 11 octombrie.
Mai exact, CSO Voluntari a cucerit Supercupa României la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Volei Alba Blaj cu scorul de 3-1 (26-24, 12-25, 25-21, 25-18).
De la învingătoare s-au remarcat Nicolae van Voose (17 puncte), Sabrina Starks (10) și Nikola Radosova (10).
Vittoria Piani a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor (25 puncte), prestații remarcate având și Ariana Pîrv (14) și Jelena Delic (11).
Volei Alba Blaj a câștigat trofeul de două ori, în 2021 și 2023. Și CSO Voluntari are două trofee în palmares, după ce a câștigat Supercupa anul trecut.
A fost al treilea an consecutiv în care cele două echipe s-au înfruntat pentru trofeu în șase ediții. Au mai cucerit Supercupa alte două echipe, CSM Târgoviște (2016) și CSM Lugoj (2022).
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.