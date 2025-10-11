Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari

Echipa de volei, Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin, în meciul de sâmbătă seara desfășurat la Blaj Arena, 11 octombrie.

Mai exact, CSO Voluntari a cucerit Supercupa României la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Volei Alba Blaj cu scorul de 3-1 (26-24, 12-25, 25-21, 25-18).

De la învingătoare s-au remarcat Nicolae van Voose (17 puncte), Sabrina Starks (10) și Nikola Radosova (10).

Vittoria Piani a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor (25 puncte), prestații remarcate având și Ariana Pîrv (14) și Jelena Delic (11).

Volei Alba Blaj a câștigat trofeul de două ori, în 2021 și 2023. Și CSO Voluntari are două trofee în palmares, după ce a câștigat Supercupa anul trecut.

A fost al treilea an consecutiv în care cele două echipe s-au înfruntat pentru trofeu în șase ediții. Au mai cucerit Supercupa alte două echipe, CSM Târgoviște (2016) și CSM Lugoj (2022).

