Vortex polar: cum va influența vremea în România, înainte de Crăciun. Anunțul meteorologilor

Vortex polar: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat datele privind evoluția probabilă a vortexului polar și cum ar putea influența vremea în România și Europa, înainte de Crăciun.

Meteorologii au anunțat deja, în prognoza pe patru săptămâni, răcirea vremii până în 15 decembrie. Din 16 decembrie se mai încălzește până la valori neobișnuite de 9-10 grade în majoritatea regiunilor și chiar 12-13 grade în vest.

Apoi temperaturile coboară treptat și va fi frig de Crăciun. Dacă în 24-25 decembrie vor mai fi între 4 și 8 grade, minimele vor fi preponderent negative. Iar din 26 decembrie, maximele scad la 1-3 grade în nord și la munte. Este posibil să ningă sau să fie perioade cu ploi în 25-27 decembrie.

Vortex polar

Datele meteorologilor, bazate pe cele ale European Center for Medium Weather Forecast (ECMWF), indică o slăbire rapidă a vortexului polar stratosferic până la mijlocul lunii decembrie 2025.

”La nivelul de 10 hPa, viteza vântului mediu ar putea scădea de la aproximativ 25–30 m/s (caracteristică unui vortex stabil sau ușor slăbit) până spre valori sub 15 m/s, ceea ce sugerează o perturbare stratosferică și un vortex slab, cu ondulații ale circulației vestice.

O astfel de perturbare a vortexului poate duce la alternanțe între perioade mai blânde și episoade reci, chiar geroase, în Europa, prin intruziuni repetate de aer polar”, anunță ANM.

Apoi, în următoarea săptămână se poate înregistra o stabilizare a vortexului, o creștere a vitezei medii spre valori care pot depăși 30 m/s.

”După data de 22 decembrie, 2025, probabilitatea este mare ca circulația să se mențină de la vest la est, valorile vitezei medii să nu coboare sub 20 m/s sau, în cazul unei creșteri, să nu depășească 40-45 m/s.

Având în vedere distribuția membrilor modelului ECMWF, un scenariu destul de posibil ar putea fi cel în care vortexul ar slăbi din nou, dar la valori ale vitezei mai mari decât la mijlocul lunii decembrie. Prin urmare, se conturează un posibil regim de alternanțe între intervale mai calde decât normal și episoade reci sau chiar geroase”, mai anunță ANM.

Cum influențează vortexul polar vremea în Europa și România

Meteorologii explică faptul că procesele dinamice și termodinamice din atmosferă sunt foarte complexe.

”O perturbație oricât de mică la orice nivel al atmosferei se propagă atât pe verticală cât și pe orizontală și determină modificări ale evoluției vremii, de la scară globală la scară locală, acestea nefiind identice peste tot. Dacă deasupra continentului american se produce un transport de aer rece, în compensare, deasupra Europei ar putea să ajungă un aer cald.

În plus, și intervalul după care se va resimți în fiecare regiune în parte influența acestor perturbații este de la câteva ore, până la câteva săptămâni sau chiar luni. Toate acestea depind de procesul și zona din atmosferă în care se produc.

În sezonul rece din fiecare emisferă, de interes major sunt condițiile stratosferice din zona polară. În această perioadă se formează vortexul polar stratosferic, cel mai bine definit în jurul nivelului de 10 hPa (aproximativ 30 km altitudine).

Vortexul polar stratosferic este o regiune extinsă de presiune scăzută și aer foarte rece, specifică fiecărei emisfere, și care se dezvoltă la altitudini mari în stratosferă. În această zonă, vânturile vestice puternice organizează o circulație ce menține aerul rece concentrat în apropierea polului.

Cum se pot produce episoade de vreme foarte rece

Atunci când vortexul este puternic, vânturile vestice intense păstrează aerul rece în zona arctică, reducând probabilitatea ca acesta să avanseze spre latitudinile temperate.

În astfel de situații, circulația atmosferică este, în general, mai stabilă, iar episoadele de vreme foarte rece tind să fie mai puțin frecvente. Sub influența undelor atmosferice de mare amplitudine generate în troposferă (unde Rossby), vortexul polar stratosferic poate slăbi, se poate deforma sau, în anumite situații, se poate fragmenta pentru scurt timp.

Aceste perturbări apar adesea în contextul unor încălziri stratosferice bruște, iar vânturile vestice se reduc semnificativ sau chiar se inversează.

Slăbirea sau deformarea vortexului are consecințe pentru vremea de la latitudini medii, deoarece favorizează coborârea aerului rece de origine arctică și poate conduce la valuri puternice de frig”, explică experții ANM.

Condiții meteo în perioada 13-19 decembrie

Din 8 decembrie s-a manifestat un fenomen atmosferic specific sezonului rece și anume inversiunea termică din straturile inferioare ale atmosferei, explică ANM.

”A fost observată o situație atipică, caracterizată prin temperaturi mai ridicate în zonele înalte de relief comparativ cu regiunile de câmpie unde s-au semnalat frecvent nori stratiformi, ceață și burniță, arată sursa citată.

Ce este inversiunea termică

Potrivit ANM, în condiții normale, temperatura aerului scade odată cu creșterea altitudinii.

”În timpul unei inversiuni termice se întâmplă exact opusul: aerul rece rămâne blocat la sol, iar deasupra lui se găsește un strat de aer mai cald, astfel încât temperatura crește cu înălțimea. Acest „capac” de aer cald inhibă mișcările verticale ale maselor de aer, în consecință, nu permite amestecarea acestora, astfel că ceața, particulele de poluanți și fumul rămân captive în stratul de aer din vecinătatea solului”, spun meteorologii.

România, sub influența unui anticiclon

În ultimele zile, România s-a aflat sub incidența unui anticiclon, respectiv o zonă de presiune atmosferică ridicată, caracterizată prin vânturi ce se rotesc în sensul acelor de ceasornic și care asigură mișcări descendente ale aerului.

Acest proces contribuie la încălzirea aerului în straturile superioare, ceea ce creează un strat cald deasupra, ingredientul-cheie pentru formarea și menținerea inversiunilor termice.

Mai mult decât atât, se indică prezența unui sistem anticiclonic extins peste mare parte a continentului, fiind observată o situație de blocaj atmosferic.

Acest sistem anticiclonic va persista, deși va avea variații minore, și chiar se va intensifica în zilele următoare, până în jurul datei de 19 decembrie.

De marți, 16 decembrie, arealul de inversiune termică va cuprinde mare parte a teritoriului.

România se va afla în regim anticiclonic până la finalul săptămânii viitoare. Vor fi ”condiții meteorologice caracterizate prin inversiune termică, umezeală relativă ridicată și circulație slabă a aerului, nefavorabile dispersiei poluanților atmosferici”, mai anunță ANM.

