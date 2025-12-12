Vremea până în 12 ianuarie: anomalii de temperatură și surprizele de Crăciun și Anul Nou. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Vremea până în 12 ianuarie. Urmează o perioadă cu anomalii de temperatură. După două zile mai reci, temperaturile urcă la valori de primăvară. Se răcește abia la final de decembrie.

Maximele cresc începând cu 16 decembrie și vor ajunge la 8-10 grade Celsius și chiar 11-12 grade, în vest, sud, centru și nord. Va fi mai cald și la munte (7-8 grade în Apuseni, de exemplu).

Va fi schimbare majoră de vreme, de Crăciun: sunt anunțate ninsori în majoritatea regiunilor și temperaturile scad la 2-5 grade. În vest va fi ușor mai cald (3-7 grade), iar în sud, deocamdată, nu sunt prognozate precipitații.

Temperaturile scad în continuare și se ajunge la maxime negative, de Anul Nou. Minimele vor coborî până la -10 grade, va fi ger. Excepție va fi partea de vest a țării, unde vor fi peste zero grade. Este posibil să ningă în nord-est.

Apoi temperaturile cresc ușor din 8 ianuarie, până la 4-6 grade. Posibile ninsori și ploi mai sunt anunțate pentru intervalul în 6-10 ianuarie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni până în 12 ianuarie.

Vremea în săptămâna 15-21 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 22-28 decembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 29 decembrie – 4 ianuarie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului.

Vremea în săptămâna 5-12 ianuarie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, cu o tendință ușor excedentară în regiunile sudice.

