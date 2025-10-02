Connect with us

Eveniment

Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități, pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces. CONDIȚII

Publicat

acum O oră

Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că vouchere de până la 7.900 de euro sunt disponibile pentru copiii cu dizabilităţi, pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces în cadrul proiectului „Tech-Assist”. Potrivit acestuia, preînscrierea a început de la 1 octombrie. 

„Este o șansă reală pentru mii de copii să fie mai independenți și pentru părinți să știe că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informați și să aplicați, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie. Proiectul TECH-ASSIST are finanțare totală pentru 4.307 persoane cu dizabilități, copii și adulți”, a scris ministrul Florin Manole, pe pagina de Facebook.

Vouchere de 39.900 lei pentru tehnologii asistive

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) oferă sprijin copiilor cu dizabilități prin acordarea de e-vouchere pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces. Această inițiativă face parte din proiectul „Tech-Assist” și are ca scop creșterea incluziunii sociale și a autonomiei copiilor.

Etapa de preînscriere a început miercuri, 1 octombrie, la ora 10:00.

Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități. Cine poate beneficia?

Copiii (minori) care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Au domiciliul sau reședința în România.
  • Dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți/tutori.
  • Nu au beneficiat în ultimul an de finanțare din fonduri publice pentru același tip de tehnologie.

Ce se poate achiziționa cu e-voucherul?

O gamă largă de produse și tehnologii menite să îmbunătățească viața de zi cu zi, printre care:

  • Mobilitate: scaune rulante, cadre de mers, orteze și proteze.
  • Comunicare și informare: aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate.
  • Auto-îngrijire și viață independentă: mobilier adaptat, sisteme de alarmă și alte dispozitive care cresc autonomia.

Valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei (TVA inclus). Se pot achiziționa până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului.

Cum se obține voucherul?

Procesul se desfășoară în mai multe etape, începând cu o pre-înscriere online.

  • Pre-înscriere: Părintele sau tutorele legal completează un formular online pe site-ul ANPDPD – AICI.
  • Înscrierea în grupul țintă: Un expert va contacta solicitanții pentru depunerea documentelor necesare.
  • Evaluarea nevoilor: Se identifică, împreună cu un specialist, tehnologia potrivită pentru copil, pe baza unei recomandări medicale/de specialitate.
  • Validare și acordare: După aprobarea dosarului, e-voucherul este emis și transmis electronic.

Minimum 25% din totalul fondurilor disponibile în cadrul acestui proiect sunt alocate special pentru nevoile copiilor cu dizabilități, pentru a le maximiza șansele de integrare școlară și socială.

Pentru mai multe detalii despre etapele complete și documentele necesare, precum și despre procedura dedicată achiziției voucherelor pentru adulți, persoanele interesate pot consulta site-ul oficial al ANPDPD.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 25 de minute

Miriam Bulgaru s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis ITF București
Evenimentacum O oră

Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități, pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces. CONDIȚII
Evenimentacum 2 ore

Cât va sta după gratii un tânăr care a jefuit un cazino din Alba Iulia. A vrut să dea lovitura în localul în care avea interdicție
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 12 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 15 ore

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 11 ore

Camera de Comerț și Industrie a României: Cifra de afaceri a celor mai performante companii din țară depășește 287 miliarde euro
Economieacum 11 ore

Ministrul Energiei: România plăteşte pe anumite intervale cel mai scump curent din Europa. Vindem cu un leu și cumpărăm cu 2.500
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Camera Deputatilor, Parlament
Evenimentacum 18 ore

Propunerea de reevaluare a judecătorilor cu calificativ ”Satisfăcător” a fost respinsă la Camera Deputaților. Legea intră la Senat
Evenimentacum 22 de ore

Congres național AUR la Alba Iulia: Suveraniștii lui George Simion își vor alege noua conducere a partidului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 25 de minute

Miriam Bulgaru s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis ITF București
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 3 ore

2 octombrie: Ziua Mondială a Nonviolenței, dedicată promovării păcii, toleranței și rezistenței pașnice în fața injustiției
Evenimentacum 17 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, cu tema „Mitologii”. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 2 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 6 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Evenimentacum 22 de ore

Măsuri de combatere a bolilor cardio și cerebrovasculare în România. Precizările ministrului Sănătății despre strategia națională
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 21 de ore

Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri: înscrieri, locuri, probe, calendar
Educațieacum 2 zile

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Mai mult din Educatie