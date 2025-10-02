Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități, pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces. CONDIȚII

Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că vouchere de până la 7.900 de euro sunt disponibile pentru copiii cu dizabilităţi, pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces în cadrul proiectului „Tech-Assist”. Potrivit acestuia, preînscrierea a început de la 1 octombrie.

„Este o șansă reală pentru mii de copii să fie mai independenți și pentru părinți să știe că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informați și să aplicați, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie. Proiectul TECH-ASSIST are finanțare totală pentru 4.307 persoane cu dizabilități, copii și adulți”, a scris ministrul Florin Manole, pe pagina de Facebook.

Vouchere de 39.900 lei pentru tehnologii asistive

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) oferă sprijin copiilor cu dizabilități prin acordarea de e-vouchere pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces. Această inițiativă face parte din proiectul „Tech-Assist” și are ca scop creșterea incluziunii sociale și a autonomiei copiilor.

Etapa de preînscriere a început miercuri, 1 octombrie, la ora 10:00.

Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități. Cine poate beneficia?

Copiii (minori) care îndeplinesc următoarele condiții:

Au domiciliul sau reședința în România.

Dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți/tutori.

Nu au beneficiat în ultimul an de finanțare din fonduri publice pentru același tip de tehnologie.

Ce se poate achiziționa cu e-voucherul?

O gamă largă de produse și tehnologii menite să îmbunătățească viața de zi cu zi, printre care:

Mobilitate: scaune rulante, cadre de mers, orteze și proteze.

Comunicare și informare: aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate.

Auto-îngrijire și viață independentă: mobilier adaptat, sisteme de alarmă și alte dispozitive care cresc autonomia.

Valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei (TVA inclus). Se pot achiziționa până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului.

Cum se obține voucherul?

Procesul se desfășoară în mai multe etape, începând cu o pre-înscriere online.

Pre-înscriere: Părintele sau tutorele legal completează un formular online pe site-ul ANPDPD – AICI.

Înscrierea în grupul țintă: Un expert va contacta solicitanții pentru depunerea documentelor necesare.

Evaluarea nevoilor: Se identifică, împreună cu un specialist, tehnologia potrivită pentru copil, pe baza unei recomandări medicale/de specialitate.

Validare și acordare: După aprobarea dosarului, e-voucherul este emis și transmis electronic.

Minimum 25% din totalul fondurilor disponibile în cadrul acestui proiect sunt alocate special pentru nevoile copiilor cu dizabilități, pentru a le maximiza șansele de integrare școlară și socială.

Pentru mai multe detalii despre etapele complete și documentele necesare, precum și despre procedura dedicată achiziției voucherelor pentru adulți, persoanele interesate pot consulta site-ul oficial al ANPDPD.

