Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 16-18 ianuarie: foarte frig, o zi cu ploi și burniță. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 16-18 ianuarie: va fi din nou foarte frig în județ, la finalul acestei săptămâni. Temperaturile minime vor coborî până la -16 grade. Sunt anunțate și perioade cu ploaie, burniță pentru ziua de vineri.
Dacă vineri maximele vor mai urca până la 2 grade, de sâmbătă noaptea va fi ger. Minimele coboară la -13..-14 grade și duminică noapte la -15...-16 grade Celsius.
Pe timp de zi se va ajunge la -4 grade...1 grad.
La munte, noapea vor fi între -5 și -10 grade Celsius.
Perioada de ger va continua și la începutul săptămânii viitoare.
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 16 ianuarie
Alba Iulia: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie/burniță
Sebeș: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse
Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi/ninsori)
Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ploaie/burniță înghețată
Aiud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi)
Blaj: minime de -10 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi)
Ocna Mureş: minime de -11 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi/ninsori)
Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi)
Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; aversă (ploaie)
Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; aversă (ploaie)
Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ploaie/burniță înghețată
Cugir: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grad3 Celsius; averse
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 17 ianuarie
Alba Iulia: minime de -13 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant însorit
Sebeș: minime de -13 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de -14 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori
Aiud: minime de -14 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare
Blaj: minime de -14 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de -13 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de -10 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori
Abrud: minime de -14 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori
Câmpeni: minime de -14 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori
Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori
Cugir: minime de -13 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare cu nori
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 18 ianuarie
Alba Iulia: minime de -15 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare
Sebeș: minime de -15 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de -16 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -11 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare cu nori
Aiud: minime de -16 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; însorit
Blaj: minime de -16 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; însorit
Ocna Mureş: minime de -14 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare cu nori
Abrud: minime de -15 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori
Câmpeni: minime de -15 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori
Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare cu nori
Cugir: minime de -15 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; soare cu nori
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.