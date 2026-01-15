Vremea de weekend în Alba, 16-18 ianuarie: foarte frig, o zi cu ploi și burniță. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 16-18 ianuarie: va fi din nou foarte frig în județ, la finalul acestei săptămâni. Temperaturile minime vor coborî până la -16 grade. Sunt anunțate și perioade cu ploaie, burniță pentru ziua de vineri.

Dacă vineri maximele vor mai urca până la 2 grade, de sâmbătă noaptea va fi ger. Minimele coboară la -13..-14 grade și duminică noapte la -15...-16 grade Celsius.

Pe timp de zi se va ajunge la -4 grade...1 grad.

La munte, noapea vor fi între -5 și -10 grade Celsius.

Perioada de ger va continua și la începutul săptămânii viitoare.

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 16 ianuarie

Alba Iulia: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie/burniță

Sebeș: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi/ninsori)

Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ploaie/burniță înghețată

Aiud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi)

Blaj: minime de -10 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi)

Ocna Mureş: minime de -11 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi/ninsori)

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi)

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; aversă (ploaie)

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; aversă (ploaie)

Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ploaie/burniță înghețată

Cugir: minime de -8 grade Celsius, maxime de 2 grad3 Celsius; averse

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 17 ianuarie

Alba Iulia: minime de -13 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de -13 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -14 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de -14 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare

Blaj: minime de -14 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de -13 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de -10 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de -14 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de -14 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de -13 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare cu nori

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 18 ianuarie

Alba Iulia: minime de -15 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare

Sebeș: minime de -15 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -16 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -11 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de -16 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de -16 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de -14 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de -15 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de -15 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de -15 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; soare cu nori

sursa: accuweather.com

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News