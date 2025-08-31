Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 1 – 7 septembrie: caniculă și furtuni trecătoare la început de toamnă. Prognoza meteo pe localități
Vremea în Alba în săptămâna 1 – 7 septembrie: caniculă și furtuni trecătoare la început de toamnă. Prognoza meteo pe localități. Prima săptămână din septembrie aduce în Alba o vreme variabilă. Vor alterna zilele călduroase cu cele în care vremea devine instabilă.
În primele zile de toamnă vremea rămâne caldă, dar devine capricioasă. Vor alterna perioadele cu temperaturi maxime ce ating 30 = 32 de grade Celsius cu zile în care vremea devine instabilă. Sunt anunțate episoadele de ploaie și furtuni, care vor apărea aproape zilnic mai ales în zonele montane, dar și în restul județului, pe arii mai restrânse.
Luni, 1 septembrie: Vreme variabilă, cu soare și nori în majoritatea localităților. La munte sunt anunțate ploi, burniță sau furtuni izolate. Maximele ating 26 de grade Celsius.
Marți, 2 septembrie: Se face și mai cald, cu maxime de 31–32 de grade Celsius. Predomină vremea însorită, cu nori trecători. În zona de munte rămâne mai răcoare, cu maxime de 21–23 de grade Celsius.
Miercuri, 3 septembrie: Zi foarte caldă, cu maxime de 32 de grade Celsius în orașele mari. Cerul va fi predominant noros, cu posibilitatea unor furtuni în special la munte.
Joi, 4 septembrie: Instabilitate accentuată, cu furtuni pe arii extinse în tot județul. Maxime cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius.
Vineri, 5 septembrie: Vreme frumoasă, cu soare și nori. Posibile averse locale, mai ales la munte. Temperaturile rămân ridicate, cu maxime de până la 29 de grade Celsius.
Sâmbătă, 6 septembrie: Vremea devine din nou instabilă. Sunt anunțate furtuni și averse în mai multe localități. Maxime de 29–30 de grade Celsius în zonele joase și 19–24 de grade Celsius la munte.
Duminică, 7 septembrie: Cerul va fi predominant noros în majoritatea zonelor, cu ploi și furtuni izolate. Maxime între 27–29 ded grade în localitățile de șes și 20–22 de grade Celsius la munte.
Vremea în Alba: Luni, 1 septembrie
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori joși, apoi soare
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; o aversă sau furtună
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; posibil o aversă
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori joși, apoi soare
Vremea în Alba: Marți, 2 septembrie
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; mai cald
Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai cald
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit
Vremea în Alba: Miercuri, 3 septembrie
Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o aversă sau furtună
Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone
Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Joi, 4 septembrie
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; o furtună în unele zone
Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone
Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în unele zone
Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Vineri, 5 septembrie
Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o aversă
Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse scurte
Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse sau furtuni
Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse și furtuni
Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Vremea în Alba: Sâmbătă, 6 septembrie
Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; câteva furtuni
Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună
Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva furtuni
Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva furtuni
Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva furtuni
Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse sau furtuni
Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare
Vremea în Alba: Duminică, 7 septembrie
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună
Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în unele zone
Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros
sursa: accuweather.com
