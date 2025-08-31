Connect with us

Eveniment

Vremea în Alba în săptămâna 1 – 7 septembrie: caniculă și furtuni trecătoare la început de toamnă. Prognoza meteo pe localități

ploaie soare vremea in alba prognoza meteo vremea

Publicat

acum O oră

Vremea în Alba în săptămâna 1 – 7 septembrie: caniculă și furtuni trecătoare la început de toamnă. Prognoza meteo pe localități. Prima săptămână din septembrie aduce în Alba o vreme variabilă. Vor alterna zilele călduroase cu cele în care vremea devine instabilă.

În primele zile de toamnă vremea rămâne caldă, dar devine capricioasă. Vor alterna perioadele cu temperaturi maxime ce ating 30 = 32 de grade Celsius cu zile în care vremea devine instabilă. Sunt anunțate episoadele de ploaie și furtuni, care vor apărea aproape zilnic mai ales în zonele montane, dar și în restul județului, pe arii mai restrânse.

Citește și Vremea în România până la sfârșit de septembrie: toamnă blândă, cu ploi răzlețe. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Luni, 1 septembrie: Vreme variabilă, cu soare și nori în majoritatea localităților. La munte sunt anunțate ploi, burniță sau furtuni izolate. Maximele ating 26 de grade Celsius.
Marți, 2 septembrie: Se face și mai cald, cu maxime de 31–32 de grade Celsius. Predomină vremea însorită, cu nori trecători. În zona de munte rămâne mai răcoare, cu maxime de  21–23 de grade Celsius.
Miercuri, 3 septembrie: Zi foarte caldă, cu maxime de 32 de grade Celsius în orașele mari. Cerul va fi predominant noros, cu posibilitatea unor furtuni în special la munte.
Joi, 4 septembrie: Instabilitate accentuată, cu furtuni pe arii extinse în tot județul. Maxime cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius.
Vineri, 5 septembrie: Vreme frumoasă, cu soare și nori. Posibile averse locale, mai ales la munte. Temperaturile rămân ridicate, cu maxime de până la 29 de grade Celsius.
Sâmbătă, 6 septembrie: Vremea devine din nou instabilă. Sunt anunțate furtuni și averse în mai multe localități. Maxime de 29–30 de grade Celsius în zonele joase și 19–24 de grade Celsius la munte.
Duminică, 7 septembrie: Cerul va fi predominant noros în majoritatea zonelor, cu ploi și furtuni izolate. Maxime între 27–29 ded grade în localitățile de șes și 20–22 de grade Celsius la munte.

Vremea în Alba: Luni, 1 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; o aversă sau furtună

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; posibil o aversă

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Vremea în Alba: Marți, 2 septembrie

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; mai cald

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai cald

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Miercuri, 3 septembrie

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o aversă sau furtună

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Joi, 4 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; o furtună în unele zone

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în unele zone

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Vineri, 5 septembrie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o aversă

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse scurte

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse și furtuni

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 6 septembrie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; câteva furtuni

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva furtuni

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva furtuni

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva furtuni

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Vremea în Alba: Duminică, 7 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în unele zone

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Tăierile din administrația locală au fost amânate două săptămâni. Partidele nu s-au înțeles câți bugetari să dea afară
ploaie soare vremea in alba prognoza meteo vremea
Evenimentacum O oră

Vremea în Alba în săptămâna 1 – 7 septembrie: caniculă și furtuni trecătoare la început de toamnă. Prognoza meteo pe localități
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Au început lucrările pentru construirea unei piste de biciclete de 2,5 km, între Galda de Jos și Benic
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 4 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Guvernul pregătește scutiri de la plata impozitului pe cifra de afaceri pentru anumite companii
concediu, liber, vacanta, mare
Economieacum 2 zile

Sute de turiști riscă să nu fie primiți în hoteluri pentru care au plătit. Probleme financiare la un mare touroperator din România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Guvernul Bolojan a adoptat cinci măsuri din Pachetul 2. Pensiile pentru magistrați și alte modificări. Ce s-a amânat
bani pensii
Evenimentacum 5 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 zile

Lucescu a anunțat LISTA JUCĂTORILOR pentru meciurile cu Canada și Cipru. Rațiu și Stanciu, oameni de bază în lot
Evenimentacum 2 zile

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Istoria Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia
Evenimentacum 5 ore

Istoria Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, la 73 de ani de existență. S-a născut din pasiunea unor amatori din oraș
Evenimentacum o zi

12-14 septembrie: „Music Nights Festival”. Trei seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum o zi

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 3 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 2 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Carduri educaționale: Perioada pentru utilizarea acestora a fost extinsă. Anunțul ministerului
Educațieacum 2 zile

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criza fiscală
Mai mult din Educatie