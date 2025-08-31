Vremea în Alba în săptămâna 1 – 7 septembrie: caniculă și furtuni trecătoare la început de toamnă. Prognoza meteo pe localități. Prima săptămână din septembrie aduce în Alba o vreme variabilă. Vor alterna zilele călduroase cu cele în care vremea devine instabilă.

În primele zile de toamnă vremea rămâne caldă, dar devine capricioasă. Vor alterna perioadele cu temperaturi maxime ce ating 30 = 32 de grade Celsius cu zile în care vremea devine instabilă. Sunt anunțate episoadele de ploaie și furtuni, care vor apărea aproape zilnic mai ales în zonele montane, dar și în restul județului, pe arii mai restrânse.

Luni, 1 septembrie: Vreme variabilă, cu soare și nori în majoritatea localităților. La munte sunt anunțate ploi, burniță sau furtuni izolate. Maximele ating 26 de grade Celsius.

Marți, 2 septembrie: Se face și mai cald, cu maxime de 31–32 de grade Celsius. Predomină vremea însorită, cu nori trecători. În zona de munte rămâne mai răcoare, cu maxime de 21–23 de grade Celsius.

Miercuri, 3 septembrie: Zi foarte caldă, cu maxime de 32 de grade Celsius în orașele mari. Cerul va fi predominant noros, cu posibilitatea unor furtuni în special la munte.

Joi, 4 septembrie: Instabilitate accentuată, cu furtuni pe arii extinse în tot județul. Maxime cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius.

Vineri, 5 septembrie: Vreme frumoasă, cu soare și nori. Posibile averse locale, mai ales la munte. Temperaturile rămân ridicate, cu maxime de până la 29 de grade Celsius.

Sâmbătă, 6 septembrie: Vremea devine din nou instabilă. Sunt anunțate furtuni și averse în mai multe localități. Maxime de 29–30 de grade Celsius în zonele joase și 19–24 de grade Celsius la munte.

Duminică, 7 septembrie: Cerul va fi predominant noros în majoritatea zonelor, cu ploi și furtuni izolate. Maxime între 27–29 ded grade în localitățile de șes și 20–22 de grade Celsius la munte.

Vremea în Alba: Luni, 1 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; o aversă sau furtună

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; posibil o aversă

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Vremea în Alba: Marți, 2 septembrie

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; mai cald

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai cald

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Miercuri, 3 septembrie

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o aversă sau furtună

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Joi, 4 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; o furtună în unele zone

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în unele zone

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Vineri, 5 septembrie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o aversă

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse scurte

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse și furtuni

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 6 septembrie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; câteva furtuni

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva furtuni

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva furtuni

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva furtuni

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Vremea în Alba: Duminică, 7 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în unele zone

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

