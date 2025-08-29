Connect with us

Eveniment

Vremea în România până la sfârșit de septembrie: toamnă blândă, cu ploi răzlețe. Prognoza meteo pe patru săptămâni

vremea prognoza meteo toamna

Publicat

acum 3 minute

Vremea în România până la sfârșit de septembrie: toamnă blândă, cu ploi răzlețe. Prognoza meteo pe patru săptămâni. Luna septembrie aduce în România o tranziție treptată de la căldura verii către atmosfera mai răcoroasă a toamnei, fără extreme majore.

Potrivit meteorologilor de la ANM, vom avea parte de o toamnă blândă, însă nu vor lipsi din peisaj câteva episoade de ploi mai consistente. Temperaturile se vor menține în general la valori apropiate sau ușor peste mediile specifice perioadei, mai ales în sudul țării.

Citește și VREMEA în Alba în weekend 29 – 31 august: De la 35 de grade Celsius, la furtuni. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Precipitațiile vor fi în limite normale, cu ușoare abateri în zonele montane și în regiunile centrale și nord-estice. Astfel, în prima lună de toamnă vom avea parte de o vreme echilibrată, temperaturi plăcute și câteva episoade de ploi răzlețe.

Vremea în România până la sfârșit de septembrie. Săptămâna 1 – 8 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în România până la sfârșit de septembrie. Săptămâna 8 – 15 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, local, în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în România până la sfârșit de septembrie. Săptămâna 15 – 22 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în zonele montane și local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea în România până la sfârșit de septembrie. Săptămâna 22 – 29 septembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

vremea prognoza meteo toamna
Evenimentacum 3 minute

Vremea în România până la sfârșit de septembrie: toamnă blândă, cu ploi răzlețe. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Evenimentacum 18 minute

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
arta barbieritului clasic Arta barbieritului clasic Legendary Barbers
Actualitateacum 35 de minute

Arta bărbieritului clasic: tehnici și instrumente (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Administrațieacum 3 ore

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Actualitateacum 3 ore

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 3 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 3 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 ore

Lucescu a anunțat LISTA JUCĂTORILOR pentru meciurile cu Canada și Cipru. Rațiu și Stanciu, oameni de bază în lot
Evenimentacum 8 ore

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

arta barbieritului clasic Arta barbieritului clasic Legendary Barbers
Actualitateacum 35 de minute

Arta bărbieritului clasic: tehnici și instrumente (P)
Evenimentacum 19 ore

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum o zi

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 minute

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Actualitateacum 2 ore

Cheltuielile sistemului naţional al îngrijirilor de sănătate au ajuns la peste 91 de miliarde de lei, în 2023
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criza fiscală
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 5 ore

Plata cu ora în anul școlar 2025-2026: Tariful brut se înjumătățește pentru orele suplimentare
Mai mult din Educatie