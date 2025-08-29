Vremea în România până la sfârșit de septembrie: toamnă blândă, cu ploi răzlețe. Prognoza meteo pe patru săptămâni. Luna septembrie aduce în România o tranziție treptată de la căldura verii către atmosfera mai răcoroasă a toamnei, fără extreme majore.

Potrivit meteorologilor de la ANM, vom avea parte de o toamnă blândă, însă nu vor lipsi din peisaj câteva episoade de ploi mai consistente. Temperaturile se vor menține în general la valori apropiate sau ușor peste mediile specifice perioadei, mai ales în sudul țării.

Precipitațiile vor fi în limite normale, cu ușoare abateri în zonele montane și în regiunile centrale și nord-estice. Astfel, în prima lună de toamnă vom avea parte de o vreme echilibrată, temperaturi plăcute și câteva episoade de ploi răzlețe.

Vremea în România până la sfârșit de septembrie. Săptămâna 1 – 8 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în România până la sfârșit de septembrie. Săptămâna 8 – 15 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, local, în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în România până la sfârșit de septembrie. Săptămâna 15 – 22 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în zonele montane și local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea în România până la sfârșit de septembrie. Săptămâna 22 – 29 septembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

