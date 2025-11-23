Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 24-30 noiembrie: Se răcește accentuat. La munte apar ninsorile. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea în Alba în săptămâna 24-30 noiembrie: Se răcește accentuat. La munte apar ninsorile. Prognoza meteo pe zile și localități. Ultima săptămână a lunii noiembrie va aduce în județul Alba o vreme rece de final de toamnă, cu multe perioade înnorate, ploi slabe, burniță și chiar câteva episoade de lapoviță și ninsoare, în zonele de munte.
Temperaturile fluctuează, debutând cu valori negative în unele localități, urmate de o încălzire temporară la mijlocul săptămânii, apoi revenind la un regim termic mai rece spre weekend. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 4 grade Celsius, iar cele maxime vor avea valori între 1 grad Celsius și 11 grade Celsius.
LUNI: vremea va fi rece, cu minime negative în multe zone, dar cu un cer variabil.
MARȚI: se încălzește simțitor, cu temperaturi care ating 10–11 grade Celsius în mai multe zone din județ.
MIERCURI: domină cerul noros, cu ploi în special în zona montană și depresionară.
JOI: se răcește din nou și apar episoade de ploaie, burniță și chiar ninsoare la altitudini mai mari.
VINERI: cerul rămâne predominant noros, iar temperaturile se mențin modeste.
SÂMBĂTĂ: apar ploi slabe, iar în unele localități cerul se mai degajează temporar.
DUMINICĂ: atmosfera rămâne în general înnorată și destul de rece. Nu sunt anunțate precipitații însemnate.
Vremea în Alba: Luni, 24 noiembrie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Vremea în Alba: Marți, 25 noiembrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; vreme cu nori și soare
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; vreme cu nori și soare
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; mai cald
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; mai cald
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; mai cald
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nu atât de frig
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nu atât de frig
Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nu atât de frig
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; vreme cu nori și soare
Vremea în Alba: Miercuri, 26 noiembrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; perioade de ploaie
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; perioade de ploaie
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Joi, 27 noiembrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grade Celsius; ninsoare
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; mai frig
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; câteva averse scurte
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Vremea în Alba: Vineri, 28 noiembrie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; rămâne noros
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Sâmbătă, 29 noiembrie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; o aversă
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse
Vremea în Alba: Duminică, 30 noiembrie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; rămâne noros
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
sursa: accuweather.com
