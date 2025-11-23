Connect with us

Eveniment

Vremea în Alba în săptămâna 24-30 noiembrie: Se răcește accentuat. La munte apar ninsorile. Prognoza meteo pe zile și localități

vremea in alba prognoza meteo saptamana

Publicat

acum 1 minut

Vremea în Alba în săptămâna 24-30 noiembrie: Se răcește accentuat. La munte apar ninsorile. Prognoza meteo pe zile și localități. Ultima săptămână a lunii noiembrie va aduce în județul Alba o vreme rece de final de toamnă, cu multe perioade înnorate, ploi slabe, burniță și chiar câteva episoade de lapoviță și ninsoare, în zonele de munte.

Temperaturile fluctuează, debutând cu valori negative în unele localități, urmate de o încălzire temporară la mijlocul săptămânii, apoi revenind la un regim termic mai rece spre weekend. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 4 grade Celsius, iar cele maxime vor avea valori între 1 grad Celsius și 11 grade Celsius.

LUNI: vremea va fi rece, cu minime negative în multe zone, dar cu un cer variabil.

MARȚI: se încălzește simțitor, cu temperaturi care ating 10–11 grade Celsius în mai multe zone din județ.

MIERCURI: domină cerul noros, cu ploi în special în zona montană și depresionară.

JOI: se răcește din nou și apar episoade de ploaie, burniță și chiar ninsoare la altitudini mai mari.

VINERI: cerul rămâne predominant noros, iar temperaturile se mențin modeste.

SÂMBĂTĂ: apar ploi slabe, iar în unele localități cerul se mai degajează temporar.

DUMINICĂ: atmosfera rămâne în general înnorată și destul de rece. Nu sunt anunțate precipitații însemnate.

Vremea în Alba în săptămâna 24-30 noiembrie:

Vremea în Alba: Luni, 24 noiembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Marți, 25 noiembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; mai cald

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; mai cald

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; mai cald

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nu atât de frig

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nu atât de frig

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nu atât de frig

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Vremea în Alba: Miercuri, 26 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; perioade de ploaie

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; perioade de ploaie

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Joi, 27 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; mai frig

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; câteva averse scurte

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Vremea în Alba: Vineri, 28 noiembrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; rămâne noros

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 29 noiembrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; o aversă

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Vremea în Alba: Duminică, 30 noiembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; rămâne noros

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

vremea in alba prognoza meteo saptamana
Evenimentacum 1 minut

Vremea în Alba în săptămâna 24-30 noiembrie: Se răcește accentuat. La munte apar ninsorile. Prognoza meteo pe zile și localități
Evenimentacum O oră

FOTO: Casa Zapolya, monumentul care de 74 de ani adăpostește istoria Sebeșului
Actualitateacum 2 ore

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Pragul maxim pentru despăgubiri privind RCA în caz de faliment al asigurătorului, eliminat din lege. Ce spune vicepreședintele ASF
Economieacum 2 zile

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

FOTO: Ministrul Muncii, la Alba Iulia. Vizită de lucru la Așezământul pentru Persoane Vârstnice din cartierul Bărăbanț
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Precizările premierului Ilie Bolojan despre creșterea impozitelor pentru persoane fizice și reforma din administrație
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Evenimentacum o zi

VIDEO: Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Peste 350 de alergătorii au luat startul în șanțurile Cetății Alba Carolina
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Aiudacum o zi

FOTO: Melisa Onescu și Patrick Șuteu, MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud
horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: Să fim autentici și să avem curajul de a face alegerile care contează cu adevărat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 2 zile

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 ore

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Abrudacum 22 de ore

Investiție de 1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului din Abrud. Care sunt beneficiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 3 zile

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 3 zile

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie