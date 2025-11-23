Vremea în Alba în săptămâna 24-30 noiembrie: Se răcește accentuat. La munte apar ninsorile. Prognoza meteo pe zile și localități. Ultima săptămână a lunii noiembrie va aduce în județul Alba o vreme rece de final de toamnă, cu multe perioade înnorate, ploi slabe, burniță și chiar câteva episoade de lapoviță și ninsoare, în zonele de munte.

Temperaturile fluctuează, debutând cu valori negative în unele localități, urmate de o încălzire temporară la mijlocul săptămânii, apoi revenind la un regim termic mai rece spre weekend. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 4 grade Celsius, iar cele maxime vor avea valori între 1 grad Celsius și 11 grade Celsius.

LUNI: vremea va fi rece, cu minime negative în multe zone, dar cu un cer variabil.

MARȚI: se încălzește simțitor, cu temperaturi care ating 10–11 grade Celsius în mai multe zone din județ.

MIERCURI: domină cerul noros, cu ploi în special în zona montană și depresionară.

JOI: se răcește din nou și apar episoade de ploaie, burniță și chiar ninsoare la altitudini mai mari.

VINERI: cerul rămâne predominant noros, iar temperaturile se mențin modeste.

SÂMBĂTĂ: apar ploi slabe, iar în unele localități cerul se mai degajează temporar.

DUMINICĂ: atmosfera rămâne în general înnorată și destul de rece. Nu sunt anunțate precipitații însemnate.

Vremea în Alba în săptămâna 24-30 noiembrie:

Vremea în Alba: Luni, 24 noiembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Marți, 25 noiembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; mai cald

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; mai cald

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; mai cald

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nu atât de frig

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nu atât de frig

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nu atât de frig

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Vremea în Alba: Miercuri, 26 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; perioade de ploaie

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; perioade de ploaie

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Joi, 27 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; mai frig

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; câteva averse scurte

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Vremea în Alba: Vineri, 28 noiembrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; rămâne noros

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 29 noiembrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; o aversă

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Vremea în Alba: Duminică, 30 noiembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; rămâne noros

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

sursa: accuweather.com

