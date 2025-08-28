VREMEA în Alba în weekend 29 – 31 august: De la 35 de grade Celsius, la furtuni. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ. Primele două zile din weekend vor fi dominate de temperaturi ridicate și mult soare, cu maxime ce vor depăși 34–35°C în orașele din zona de câmpie și podiș, dar cu vreme plăcută și mai răcoroasă la munte.

Totuși, ultima zi a lunii august aduce o schimbare bruscă a vremii. Duminica, vremea se schimbă radical. Temperaturile scad semnificativ, iar ploile și furtunile își vor face apariția în majoritatea localităților din județ.

Vineri, 29 august – va fi o zi foarte caldă și însorită, cu maxime de până la 34–35 de grade Celsius în zonele joase, iar în zonele de munte temperaturile se opresc la 25–27 de grade Celsius.

Sâmbătă, 30 august – temperaturile rămân ridicate, chiar mai mari decât vineri. Se vor atinge 34–35 de grade Celsius, în timp ce la munte se vor înregistra temperaturi maxime de 26–29 de grade Celsius. Cerul va fi în general senin sau cu puțini nori.

Duminică, 31 august – schimbare bruscă de vreme. Temperaturile scad semnificativ. Se vor înregistra maxime de 25–26 de grade Celsius în zonele joace, iar orașe la munte doar 18–22 de grade Celsiu. Sunt anunțate averse și furtuni, în aproape tot județul.

Vremea în Alba în weekend: Vineri, 29 august

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare

Vremea în Alba în weekend: Sâmbătă, 30 august

Alba Iulia: minime de 18 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Vremea în Alba în weekend: Duminică, 31 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; mai răcoare

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; mai răcoare

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; ncâteva averse

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; câteva averse

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse

sursa: accuweather.com

