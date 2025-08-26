Vremea până în 22 septembrie: schimbări mari de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe 4 săptămâni, actualizată

Vremea până în 22 septembrie: toamna 2025 începe cu variații mari de temperatură. Va ploua puțin, însă sunt anunțate și furtuni.

Temperaturile cresc la peste 30 de grade Celsius începând de miercuri, 27 august. Va fi foarte cald în weekend, însă duminică se mai răcorește.

Apoi temperaturile rămân în jurul valorii de 30 de grade până în 3 septembrie. În sud va fi caniculă.

În 4-5 septembrie va ploua în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi în continuare de 25-27 de grade. Se mai răcorește din 14 septembrie.

Vor fi perioade cu furtuni în 12-16 septembrie, respectiv 20-22 septembrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 22 septembrie.

Vremea în săptămâna 25-31 august

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână. Vor fi ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 1-7 septembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 8-14 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului

Vremea în săptămâna 15-22 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

