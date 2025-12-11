Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 12-14 decembrie: temperaturile scad, condiții de ceață. Prognoza meteo pe zile și localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 12-14 decembrie: temperaturile scad la finalul acestei săptămâni. Vor fi condiții de ceață în mai multe zone din județ.
Temperaturile maxime vor coborî la 7-8 grade, vineri și apoi la 4-5 grade, duminică. Începând de sâmbătă, minimele vor fi sub zero grade.
Va fi vreme cu nori și soare. Este posibil să se formeze ceață, mai ales dimineața și seara.
La munte, vor fi între 1 și 5 grade și minime negative.
Vremea de weekend în Alba, 12-14 decembrie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 12 decembrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant nros
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși, apoi soare
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși, apoi soare
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 13 decembrie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros apoi se înseninează
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori sporadici apoi însorit
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros, apoi soare
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 14 decembrie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
sursa: accuweather.com
