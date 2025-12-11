Vremea de weekend în Alba, 12-14 decembrie: temperaturile scad, condiții de ceață. Prognoza meteo pe zile și localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 12-14 decembrie: temperaturile scad la finalul acestei săptămâni. Vor fi condiții de ceață în mai multe zone din județ.

Temperaturile maxime vor coborî la 7-8 grade, vineri și apoi la 4-5 grade, duminică. Începând de sâmbătă, minimele vor fi sub zero grade.

Va fi vreme cu nori și soare. Este posibil să se formeze ceață, mai ales dimineața și seara.

La munte, vor fi între 1 și 5 grade și minime negative.

Vremea de weekend în Alba, 12-14 decembrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 12 decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant nros

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 13 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros apoi se înseninează

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori sporadici apoi însorit

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros, apoi soare

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 14 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

sursa: accuweather.com

