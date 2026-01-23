Connect with us

Vremea până în 23 februarie. Temperaturi în creștere, câteva zile cu ploi sau ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni

vremea prognoza meteo pe regiuni

Publicat

acum 4 secunde

Vremea până în 23 februarie. Temperaturil cresc foarte mult în următoarea perioadă, comparativ cu gerul de până acum. Maximele ajung la 7 grade în centru și 12 grade în vest, săptămâna viitoare.

Meteorologii anunță precipitații abundente, atât sub formă de ploaie, cât si câteva ninsori.

Luna februarie începe cu maxime de 7-10 grade. Se răcește ușor în perioada 8-12 februarie.

Vor mai fi zile cu ploi sau precipitații mixte și în ultima lună de iarnă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni în țară.

Vremea în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și în zona Carpaților Meridionali.

Vremea în săptămâna 2-8 februarie

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 9-15 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Vremea în săptămâna 16-23 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

