Vremea până în 27 octombrie. Schimbări de temperatură, zile cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată

acum O oră

Vremea până în 27 octombrie: temperaturile scad semnificativ în această săptămână. Apoi se încălzește ușor, mai ales în sud și vest. Sunt perioade cu ploi, la început de octombrie.

Maximele vor fi de 10-13 grade Celsius, în perioada 2-4 octombrie. Va continua să plouă, în majoritatea zonelor țării. La munte, minimele coboară sub zero grade.

Vezi și Vremea până în 12 octombrie în Transilvania și în țară. Frig și ploi, apoi se încălzește. Prognoza meteo pe regiuni

Se va încălzi treptat după 5 octombrie. Temperaturile vor ajunge la 19-22 de grade, din 9 octombrie. O perioadă mai răcoroasă va fi din nou în 21-24 octombrie.

Perioade cu ploi mai sunt anunțate în 7-8 octombrie, cu excepția sudului țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 27 octombrie.

Vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Valorile termice vor fi cu mult mai coborâte decât cele specific pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor.

Vremea în săptămâna 6-12 octombrie

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului se va apropia de normalul perioadei.

Vremea în săptămâna 13-19 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 20-27 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

