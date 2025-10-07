Vremea până în 3 noiembrie: schimbări de temperatură, zile cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată

Vremea până în 3 noiembrie. Temperaturile vor oscila de la o zi la alta și de la o regiune la alta în următoarea perioadă. Vor fi intervale de timp cu vreme rece, apoi se încălzește și se răcește iar.

Mai cald va fi în weekend. Vineri, 10 octombrie, temperaturile urca la 17-20 de grade Celsius. După 13 octombrie, maximele scad la 13-15 grade. În 23-25 octombrie, se va ajunge iar la 18-19 grade. La final de octombrie și început de noiembrie vor fi 11-13 grade.

Va mai ploua, în Transilvania, în 15-20 octombrie, în Banat în 17-18 și 23-24 octombrie, în Moldova în 17-18 octombrie și în sud în jurul datei de 25 octombrie.

La munte va ninge în jurul datei de 15 octombrie, iar în rest vor fi zile cu ploi în fiecare săptămână din intervalul menționat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pe patru săptămâni, valabilă până în 3 noiembrie.

Vremea în săptămâna 6-12 octombrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest și nord-vest. În rest va fi excedentar, mai ales în regiunile estice, sudice și sud-estice.

Vremea în săptămâna 13-19 octombrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice. În rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 20-26 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

