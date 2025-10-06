Vremea până în 19 octombrie în Transilvania și în țară: cât timp mai plouă, când se încălzește. Prognoza meteo pe regiuni

Vremea până în 19 octombrie: episodul de frig și ploi mai durează câteva zile, apoi se încălzește, mai ales în vest și sud. Săptămâna viitoare, temperaturile se stabilizează la 15-17 grade.

Cel puțin până miercuri, 8 octombrie, vremea va fi rece și vor fi ploi abundente, iar la munte ninsori. Apoi temperaturile cresc treptat. Vineri, 10 octombrie, va fi cea mai caldă zi din intervalul de două săptămâni. Maximele vor ajunge la 17 grade în Transilvania, respectiv 20 de grade în Banat și Muntenia.

După 12 octombrie, vor fi 14-16 grade în Transilvania, respectiv 16-18 grade în Banat, Oltenia și Muntenia. În Moldova și Maramureș vor fi 13-15 grade.

Va mai ploua săptămâna aceasta în majoritatea regiunilor și din nou în 17-20 octombrie, cu excepția sudului țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni, în regiuni din țară.

Vremea până în 19 octombrie: Transilvania

Media temperaturilor diurne va crește de la o zi la alta. De la 11 grade, în 6 octombrie, va atinge 17 grade, în data de 10 octombrie, când va fi cea mai caldă zi.

Ulterior se poate evidenția o scădere a temperaturilor maxime. Mediat, se vor înregistra 14 grade, începând cu ziua de 12 octombrie și până spre finalul perioadei analizate.

Media temperaturilor din timpul nopții nu va avea variații semnificative în prima săptămână, fiind de 6-7 grade. În a doua jumătate a intervalului, media minimelor termice va scădea, având valori cuprinse între 2 și 4 grade.

Temporar va ploua, cu precădere în prima săptămână de prognoză. Cantitățile de apă vor fi însemnate în perioada 6-7 octombrie.

Vremea până în 19 octombrie: la munte

În primele două zile vremea va fi rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 4-5 grade. La altitudini de peste 2000 m, media va fi în jurul a 0 grade.

În perioada 8-10 octombrie, temperaturile vor crește treptat spre medii de 7-9 grade, mai scăzute spre 2-4 grade, la altitudini mari.

În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ. Media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 4 și 7 grade.

Temperaturile minime vor avea o medie de 1-2 grade. În cea de-a doua săptămână vor scădea ușor spre medii de -2…0 grade.

În intervalul 7-9 octombrie, pe arii relativ extinse vor fi precipitații sub formă de ploaie. La altitudini de peste 1800 m îndeosebi în Carpații Meridionali vor predomina ninsorile și local se vor acumula cantități de apă însemnate.

Ulterior, doar trecător vor mai fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.

Vremea până în 19 octombrie: Banat

Valorile termice diurne vor crește de la o zi la alta. De medie de 14 grade, în 6 octombrie, se va ajunge la 20 de grade, în 10 octombrie.

Apoi va fi o scădere a mediei temperaturilor maxime, până spre 16 grade. Media se va menține începând cu data de 13 octombrie și până la sfârșitul perioadei de referință.

Temperaturile nocturne nu vor avea variații semnificative în prima săptămână. Media acestora va fi cuprinsă între 6 și 8 grade. La debutul celei de-a doua săptămâni se observă scăderea mediei temperaturilor minime, până spre aproximativ 5 grade.

Temporar va ploua, mai însemnat cantitativ în primele două zile analizate. După aceasta, probabilitatea de ploaie va crește în perioada 10-12 octombrie și, din nou, spre sfârșitul intervalului de referință.

Vremea până în 19 octombrie: Crișana

Temperaturile din timpul zilei vor crește treptat. Media acestora va porni de la aproximativ 14 grade, la debutul primei săptămâni și va atinge 18 grade, în zilele de 8 și 10 octombrie.

Ulterior se poate identifica o scădere a mediei maximelor termice, până spre 15 grade. Această valoare se va menține până aproape de sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Media temperaturilor minime va avea variații ușoare în prima parte a intervalului, fiind cuprinsă între 5 și 8 grade. Începând cu data de 13 octombrie se remarcă scăderea minimelor termice. Mediat, se vor înregistra 4-5 grade.

Temporar va ploua, moderat cantitativ la debutul primei săptămâni de prognoză. După aceasta, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 10-12 octombrie și, din nou, spre finalul perioadei analizate.

Vremea până în 19 octombrie: Maramureș

Valorile termice diurne vor fi creștere în primele trei zile, de la aproximativ 13 grade, până spre o medie de 16 grade (în zilele de 8, 9 și 10 octombrie). După aceasta se observă scăderea temperaturilor maxime. În 12 octombrie, mediat, se vor înregistra 14 grade. Această valoare se va menține până aproape de sfârșitul intervalului.

Media minimelor termice va avea variații în primele zile, fiind cuprinsă între 5 și 8 grade. Din 12 octombrie temperaturile nocturne vor scădea semnificativ. Vor ajunge la o medie de 3 grade, între 15 și 19 octombrie.

Va ploua în ambele săptămâni analizate. Cantități de apă mai însemnate se vor înregistra în perioada 6-7 octombrie și în intervalul 10-12 octombrie.

Vremea până în 19 octombrie: Moldova

În perioada 6-8 octombrie vremea va fi mult mai rece decât în mod obișnuit, cu o medie a temperaturilor maxime de 11-13 grade. În 9 și 10 octombrie acestea vor crește treptat spre medii de 16-19 grade, valori apropiate de cele normale.

În restul intervalului, deși vor fi mici oscilații ale temperaturilor diurne, regimul termic nu se va modifica semnificativ. Media va fi cuprinsă între 14 și 16 grade. În prima săptămână temperaturile minime vor avea o medie de 7-9 grade, apoi vor avea o tendință de scădere spre medii de 4-5 grade.

În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi doar trecător vor mai fi ploi slabe cu precădere în nordul zonei.

Vremea până în 19 octombrie: Dobrogea

Vremea va fi normală termic, în primele două zile cu maxime medii de 18-20 de grade, dar în ziua de 8 octombrie se va răci, iar temperaturile diurne vor scădea spre o medie de 15-16 grade. Apoi va urma o încălzire, astfel că în 10 și 11 octombrie media maximelor se va situa în jurul valorii de 21 de grade. În cea de a doua săptămână regimul termic nu se va modifica semnificativ temperaturile urmând să oscileze la medii cuprinse între 16 și 18 grade.

Până în jurul datei de 12 octombrie temperaturile minime vor avea o medie de 10-12 grade, apoi vor avea o tendință de scădere spre medii de 8 grade.

În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea până în 19 octombrie: Muntenia

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în perioada 6-8 octombrie, când media temperaturilor maxime va fi de 14-16 grade. În intervalul 9-11 octombrie acestea vor crește treptat spre medii în jurul a 20 de grade, valori apropiate de cele normale.

În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ. Media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 16 și 18 grade.

Temperaturile minime vor avea o medie de 7-9 grade, dar în cea de-a doua săptămână vor scădea ușor spre medii de 5-6 grade.

În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea până în 19 octombrie: Oltenia

În perioada 6-8 octombrie vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit, cu o medie a temperaturilor maxime de 14-16 grade. În intervalul 9-11 octombrie acestea vor crește treptat spre medii de 20-21 de grade, valori apropiate de cele normale.

În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ. Media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 16 și 18 grade.

Temperaturile minime vor avea o medie de 8-9 grade, dar în cea de-a doua săptămână vor scădea ușor spre medii în jurul a 6 grade.

În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

