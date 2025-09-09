Connect with us

Vremea până în 6 octombrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

vremea prognoza meteo saptamana septembrie vremea

acum 20 de secunde

Vremea a intrat într-un proces de răcire, cel puțin în jumătatea de nord a țării, comparativ cu temperaturile deosebit de ridicate, în rest. Vor fi în continuare zile cu ploi sau furtuni.

De săptămâna viitoare, temperaturile scad sub 30 de grade și în sudul țării. Va mai fi o perioadă caldă, cu 27-31 de grade, în 16-19 septembrie. Apoi maximele se vor stabiliza la 23-26 de grade, pentru câteva zile.

Vezi și Vremea până în 21 septembrie în Transilvania și în țară: variații mari de temperatură, ploi și furtuni. Prognoza meteo pe regiuni

Din 25 septembrie, temperaturile scad mai mult, chiar și la valori sub 20 de grade. Vor fi ploi, mai ales în perioada 23-27 septembrie.

Luna octombrie începe cu maxime de 18-23 de grade. Va ploua în majoritatea regiunilor, mai puțin în sud.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pe patru săptămâni, până în 6 octombrie.

Vremea în săptămâna 8-14 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice și centrale, dar mai ales în zona Munților Apuseni. În rest va fi apropiat de cel normal, cu un ușor deficit în extremitatea de est a țării.

Vremea în săptămâna 15-21 septembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 22-28 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-vestice. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

Vremea în săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specific pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice. În rest, vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

