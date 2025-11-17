Vremea până la finalul lunii noiembrie în Transilvania și în țară: temperaturile scad brusc, apoi cresc iar. Prognoza pe regiuni

Vremea până la finalul lunii noiembrie. După o zi cu temperaturi mari, se va răci brusc. Apoi vor fi alternanțe frig și perioadă mai caldă și din nou o răcire a vremii.

În Transilvania și Banat, sunt anunțate perioade cu ploi în următoarele două săptămâni. Vor fi precipitații și în alte zone din țară.

Vezi și Vremea în Alba în săptămâna 17-23 noiembrie: se încălzește, apoi din nou zile mai reci. Prognoza meteo pe zile și localități

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme în Transilvania și în țară, pe regiuni, până în 30 noiembrie.

Vremea până la finalul lunii noiembrie: TRANSILVANIA

De la medii ale temperaturilor de 17-19 grade, luni, se va ajunge la 6 și 8 grade, marți și miercuri (18-19 noiembrie). Minimele vor varia de la 2-6 grade, la 0-4 grade mediat regional, implicând și temperaturi ușor negative.

În următoarele două zile se va încălzi din nou, la un regim termic diurn între 12 și 16 grade și nocturn între 2 și 7 grade.

În a doua săptămână de prognoză se va răci treptat, astfel că mediile maximelor vor coborî spre 6 grade și ale minimelor spre 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în 18, 19, 23 și 26 noiembrie. În restul zilelor vor fi posibile precipitații doar pe areale mici.

Vremea până la finalul lunii noiembrie: LA MUNTE

În prima zi a intervalului valorile termice au fost mai ridicate decât media climatologică specifică perioadei (11-12 grade, respective minime de 4-5 grade).

Pe 18 și 19 noiembrie temperaturile vor fi în scădere. mediile estimate ale maximelor vor fi de 1-2 grade și ale minimelor de -4…-2 grade.

Între 20 și 22 noiembrie vremea se încălzește ușor și treptat: maximele vor fi în jurul a 6-9 grade, iar minimele vor fi de 2-4 grade.

Ulterior, până spre finalul intervalului, nu vor mai fi variații semnificative. Mediat regional, regimul termic diurn va fi de 2-5 grade, iar cel nocturn de -4…-2 grade.

Vor fi precipitații în cea mai mare parte a intervalului, pe arii mai extinse și cu o probabilitate mai mare în data de 19 noiembrie și în intervalul 22-29 noiembrie.

Vremea până la finalul lunii noiembrie: BANAT

De la maxime de 20 de grade, luni, vremea se va răci accentuat. În 18 și 19 noiembrie, acestea vor coborî spre 8-10 grade.

În următoarele două zile se va încălzi din nou spre maxime de 14-18 grade mediat regional. Până la finalul intervalului de prognoză se va răci treptat. Regimul termic diurn se va situa între medii de 6-12 grade.

Nopțile vor avea variații semnificative în prima săptămână. De la medii de 6-8 grade în 17, 18, 21 și 22 noiembrie, se ajunge la 1-4 grade în 19 și 20 noiembrie.

În săptămâna a doua, vor scădea treptat, de la 4-6 spre 0-2 grade, medii ale regiunii.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată. Acestea se vor semnala aproape în fiecare zi, dar pe arii mai extinse în zilele de 17, 21, 23 și 27 noiembrie.

Vremea până la finalul lunii noiembrie: CRIȘANA

În prima săptămână din interval vremea va avea variații semnificative din punct de vedere termic. Astfel, de la temperaturi cu mult mai ridicate decât normalul perioadei în prima zi, cu medii ale maximelor între 19 și 21 de grade și ale minimelor între 6 și 9 grade, se va răci semnificativ în următoarele două zile, spre maxime de 7-9 grade și minime de -2…2 grade,

Apoi se va încălzi din nou până la valori diurne de 13-17 grade și nocturne de 4-8 grade.

Din data de 21 noiembrie, se va instala treptat un proces de răcire, ce va duce ecartul termic diurn de la 18 spre 8 grade și pe cel nocturn de la 8 până la 0 grade, valori estimate prin mediere regională.

Se vor semnala precipitații în aproape toate zilele din estimare, dar cu probabilitatea ca acestea sa fie pe arii mai extinse și mai însemnate în zilele de 17, 21, 22 și 23 noiembrie.

Vremea până la finalul lunii noiembrie: MARAMUREȘ

În prima săptămână de prognoză vor fi oscilații termice semnificative de la o zi la cealaltă. Dacă vremea a debutat cu temperaturi mult peste normalul datei, cu maxime în medie de 16-18 grade și minime de 4-6 grade.

În următoarele două zile se va răci brusc, astfel că maximele vor ajunge la 6-8 grade și minimele la -4…2 grade. Însă ulterior se va încălzi din nou semnificativ, spre valori diurne de 12-16 grade și nocturne de 4-6 grade mediat regional.

Din data de 22 noiembrie și până în 30 noiembrie vremea se va răci ușor și treptat, ceea ce va determina medii maxime de 4-8 grade și minime de -2…4 grade.

Regimul pluviometric va fi unul excedentar, în condițiile în care se vor semnala precipitații aproape în fiecare zi de pe parcursul perioadei estimate.

Vremea până la finalul lunii noiembrie: MOLDOVA

Prima săptămână a intervalului va fi caracterizată de variații termice semnificative.

Maximele termice vor oscila între medii de 16-18 grade, în prima zi a intervalului, și de 5-6 grade, în zilele de 18 și 19 noiembrie. Minimele termice vor fi de 6-9 grade, în primele două zile. Apoi vor scădea până spre 1-3 grade.

La începutul celei de a doua săptămâni din interval, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei. Până la finalul acesteia să va resimți o scădere treptată a valorilor termice. Sunt estimate temperaturi maxime, în medie, de 7-10 grade și minime de 2-4 grade.

Temporar, vor fi precipitații în mare parte din interval, cu cea mai mare probabilitate în zilele de 19, 23 și 24 noiembrie și în perioada 27-30 noiembrie.

Vremea până la finalul lunii noiembrie: DOBROGEA

Valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei la începutul intervalului de interes. Astfel, în primele două zile, maximele vor fi, în medie, în jurul a 17-20 de grade.

Pe 19 noiembrie se observă o răcire semnificativă a vremii, atât la nivelul maximelor, care se vor situa în jurul a 11 grade, cât și al minimelor, care coboară spre 5-6 grade.

După această scădere, între 20 și 22 noiembrie urmează un nou episod cu temperaturi mai ridicate, cu maxime în medie de 18-20 de grade și minime de 10-13 grade.

În a doua parte a intervalului, aproximativ din 23 noiembrie, se conturează un trend descendent constant.

Valorile diurne se vor situa, spre finalul intervalului, în jurul a 10-12 grade. Minimele tind să coboare spre 4-5 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în zilele de 19 și 20 noiembrie și din nou în intervalul 26-29 noiembrie.

Vremea până la finalul lunii noiembrie: MUNTENIA

La debutul intervalului vremea va fi mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, cu maxime în medie de 18-20 de grade și minime de 3-5 grade.

Pe 19 noiembrie se remarcă o scădere pronunțată îndeosebi a valorilor termice diurne, maximele coborând spre 7-8 grade.

Ulterior, între 20 și 22 noiembrie, temperaturile cresc din nou. Maximele ajung la 16-18 grade, iar minimele vor fi în jurul a 6-8 grade.

Din a doua săptămână a intervalului, temperaturile vor avea o tendință de scădere treptată. Spre final, maximele estimate vor fi de 10-12 grade, iar minimele de 2-3 grade.

Temporar va ploua în zilele de 19 și 20 noiembrie. Probabilitatea mai mare de ploi va fi din nou în intervalul 24-29 noiembrie.

Vremea până la finalul lunii noiembrie: OLTENIA

La începutul intervalului, regimul termic va fi peste mediile climatologice specifice la mijlocul lunii noiembrie.

Temperaturile maxime estimate vor fi, în medie, de 15-17 grade, iar cele minime vor fi de 2-3 grade.

În data de 19 noiembrie se observă o răcire accentuată, mai ales pe parcursul zilei, când maximele coboară spre 7-8 grade. Va fi cea mai notabilă scădere din perioada analizată.

Ulterior, între 20 și 22 noiembrie, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire, astfel încât maximele vor fi 12-15 grade.

Până la finalul intervalului, nu vor fi variații semnificative, urmând să se înregistreze maxime, în medie, de 10-12 grade și minime de 2-4 grade.

Se vor semnala ploi în cea mai mare parte din interval, dar cu probabilitatea ca acestea să fie pe arii mai extinse și mai însemnate în zilele de 19, 22, 23 și 24 noiembrie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News