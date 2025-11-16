Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 17-23 noiembrie: se încălzește, apoi din nou zile mai reci. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea în Alba în săptămâna 17-23 noiembrie: vremea se încălzește la începutul săptămânii viitoare în Alba. Maximele urcă până la 16 grade Celsius. Însă miercuri temperaturile scad busc, sub 10 grade. Se va încălzi din nou, în weekend.
Sunt anunțate și câteva ploi la munte și ninsori la altitudini mai mari, marți și la finalul săptămânii.
La munte, maximele vor varia între 2 și 11 grade.
Vremea în Alba în săptămâna 17-23 noiembrie:
Vremea în Alba: Luni, 17 noiembrie
Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă
Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nebulozitate variabilă
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nebulozitate variabilă
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; averse
Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Marți, 18 noiembrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie scurtă
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; averse
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță
Abrud: minime de 1 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță
Câmpeni: minime de 1 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie/burniță
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie scurtă
Vremea în Alba: Miercuri, 19 noiembrie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; averse
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Joi, 20 noiembrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; înnorare apoi senin
Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Vineri, 21 noiembrie
Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; aversă
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie
Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Sâmbătă, 22 noiembrie
Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; preominant noros
Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie scurtă
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Duminică, 23 noiembrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/ninsoare
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; perioade de ploaie
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; perioade de ploaie
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie
Arieşeni: minime de 1 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse
sursa: accuweather.com
