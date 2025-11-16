Vremea în Alba în săptămâna 17-23 noiembrie: se încălzește, apoi din nou zile mai reci. Prognoza meteo pe zile și localități

Vremea în Alba în săptămâna 17-23 noiembrie: vremea se încălzește la începutul săptămânii viitoare în Alba. Maximele urcă până la 16 grade Celsius. Însă miercuri temperaturile scad busc, sub 10 grade. Se va încălzi din nou, în weekend.

Sunt anunțate și câteva ploi la munte și ninsori la altitudini mai mari, marți și la finalul săptămânii.

La munte, maximele vor varia între 2 și 11 grade.

Vremea în Alba în săptămâna 17-23 noiembrie:

Vremea în Alba: Luni, 17 noiembrie

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă

Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Marți, 18 noiembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie scurtă

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță

Abrud: minime de 1 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță

Câmpeni: minime de 1 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie/burniță

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie scurtă

Vremea în Alba: Miercuri, 19 noiembrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Joi, 20 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; înnorare apoi senin

Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Vineri, 21 noiembrie

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; aversă

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Sâmbătă, 22 noiembrie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; preominant noros

Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie scurtă

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Duminică, 23 noiembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/ninsoare

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; perioade de ploaie

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; perioade de ploaie

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie

Arieşeni: minime de 1 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

sursa: accuweather.com

