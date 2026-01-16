Connect with us

Vremea pe următoarele patru săptămâni, până în 16 februarie: Cât mai ține frigul? Prognoza meteo pentru Ziua Îndrăgostiților

cum va fi vremea

Publicat

acum 2 ore

Vremea până în 16 februarie. Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute decât în mod normal, în următoarea perioadă. 

De Ziua Îndrăgostiților va fi mai frig decât de-obicei, dar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni.

Vremea în săptămâna 19 - 26 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Atenționare meteo de ger, prelungită până miercuri, 21 ianuarie. Precipitații mixte, polei, în unele zone ninsori

Vremea în săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie

Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice, scrie Mediafax.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 2 - 9 februarie

Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 9 - 16 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

