Wizz Air testează în România un nou serviciu: „Wizz Class”, un fel de ”business class” la un preț mai mic

Compania aeriană Wizz Air va introduce, din decembrie 2025, un program-pilot pentru un nou tip de bilet numit „Wizz Class”, ce oferă câteva beneficii suplimentare pentru pasageri. Compania încearcă astfel să atragă pasagerii care vor mai mult spațiu, fără costuri de business class.

Potrivit publicației The Independent, testul va fi derulat pe rute selectate din Londra, Roma, Varșovia, Budapesta și București.

Ce aduce nou „Wizz Class”

Noul tip de bilet oferă câteva elemente de confort care nu se regăsesc în mod obișnuit la companiile low-cost:

blocarea locului din mijloc, pentru mai mult spațiu personal;

îmbarcare prioritară și posibilitatea de debarcare mai rapidă;

bagaj de mână inclus și acces garantat la spațiul din cabină.

Reprezentanții companiei spun că prețul pentru acest pachet va fi comparabil cu costul rezervării unui loc suplimentar. „Nu este o metodă de a crește artificial tarifele, ci o opțiune pentru cei care preferă mai mult confort”, a declarat Michael Delehant, unul dintre directorii Wizz Air.

Fără servicii de tip business class

Wizz Air precizează că noua ofertă nu include alte avantaje specifice companiilor tradiționale, cum ar fi mâncare sau băuturi gratuite. Accentul este pus pe spațiu și rapiditate, nu pe servicii complete la bord.

Reprezentanții companiei spun că ideea a apărut în urma cererii tot mai mari din partea pasagerilor care călătoresc frecvent sau în interes de serviciu și își doresc un minim confort suplimentar fără a renunța la tarifele reduse.

Wizzair oferă locuri cu spațiu extins doar la rândurile din față

În prezent, Wizz Air oferă locuri cu spațiu extins doar la rândurile din față și la ieșirile de urgență. „Wizz Class” ar putea fi o extindere a acestei opțiuni și un test pentru a evalua dacă există cerere pentru o zonă intermediară între „low-cost” și „business”.

Alte companii low-cost, precum Ryanair sau easyJet, au introdus deja oferte similare pentru pasagerii care doresc mai mult spațiu sau îmbarcare prioritară, fără a schimba fundamental structura tarifelor.

Test limitat, implementare treptată

Programul va fi lansat inițial doar pe câteva rute și va fi evaluat în funcție de cererea pasagerilor. Dacă rezultatele vor fi pozitive, compania ar putea extinde opțiunea către alte destinații europene.

Anunțul despre „Wizz Class” vine la scurt timp după relansarea abonamentului „All You Can Fly”, care permite călătorii nelimitate timp de un an pentru un tarif fix, dar cu anumite restricții privind rezervările și disponibilitatea locurilor.

