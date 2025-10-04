Zboruri de pe Aeroportul Timișoara către Istanbul și Dubai, operate de AnimaWings. Ce prețuri vor avea

Noi zboruri de pe Aeroportul Timișoara, operate de AnimaWings, către destinațiile Istanbul și Dubai.

Prima aeronavă a companiei românești AnimaWings pe ruta Timișoara – Istanbul a decolat vineri.

Ruta va avea o frecvență de două zboruri pe săptămână, în zilele de luni și vineri, cu tarife de la 59,99 euro/sens.

„Timișoara este un pol de business și inovație care are nevoie de legături aeriene rapide cu destinații cheie. Locuitorii din Banat sunt dornici să călătorească în lumea întreagă.

Lansăm în premieră ruta directă Timișoara – Istanbul, deschizând astfel accesul către unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene din lume și sute de conexiuni internaționale”, a declarat Marius Pandel, președintele AnimaWings, citat de Economedia.

Zborurile de la baza din Timișoara vor fi operate cu aeronave moderne Airbus A320, configurate cu 180 de locuri în clasa Economy, oferind confort și accesibilitate pasagerilor din regiune.

Săptămâna viitoare, de marți, 7 octombrie, va avea loc o altă premieră pe aeroportul din capitala banatului, lansarea zborului Timișoara – Dubai, cu o frecvență de un zbor pe săptămână, operat tot de AnimaWings. Prețurile vor pleca de la 139 de euro pe sens.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

