Zeci de amenzi pentru șoferi, pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva. Acțiune de amploare a polițiștilor, derulată pe mai multe zile

politie autostrada

Publicat

acum O oră

Zeci de amenzi pentru șoferi, pe Autostrada A1 Sibiu - Sebeș - Deva: Polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostradă A1 Sibiu - Sebeș - Deva au desfășurat, timp de mai multe zile, o acțiune în scopul creșterii gradului de disciplină rutieră.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat peste 120 de autovehicule și au aplicat 89 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 28.000 lei, dintre care 24 au fost aplicate pentru depășirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h.

Totodată, au fost reținute 3 permise de conducere, pentru abateri privind circulația pe drumul public, respectiv pentru nerespectarea regulilor privind depășirea și pentru folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, fără dispozitiv de tip „mâini libere”.

În cazul folosirii telefonului mobil concomitent cu încălcarea unei alte reguli de circulație, fapta se sancționează și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

De asemenea, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare, ca urmare a neregulilor tehnice constatate.

În urma activităților desfășurate nu au fost constatate infracțiuni la regimul rutier.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva continuă acțiunile pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente și pentru protejarea vieții tuturor participanților la trafic.

Foto: IPJ Sibiu

