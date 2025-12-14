Zeci de mașini și peste 300 de persoane căutate în Spațiul Schengen, găsite în România. Acțiunile Poliției

Polițiștii români au depistat, în țară, zeci de mașini și peste 300 de persoane care erau date în urmărire, în Spațiul Schengen.

Potrivit IGPR, au fost localizate pe teritoriul țării noastre 385 de persoane care fac obiectul unor semnalări în S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul Biroului SIRENE.

În perioada 5– 11 decembrie 2025, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 510 persoane, 42 de autovehicule și 133 de documente ce făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen.

Mandate europene de arestare

Polițiștii români au pus în aplicare 17 mandate europene de arestare, au depistat 30 de persoane semnalate de către statele membre având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 182 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 3 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen.

De asemenea, de pe teritoriul României, au fost ridicate 35 de documente, fiind găsite și 36 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen, pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare.

Persoane căutate de autoritățile române

Totodată, 125 de persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor, în urma schimbului de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

Dintre acestea, 25 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 16 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 29 persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 8 erau semnalate dispărute de către autoritățile române.

Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 98 de documente și 6 autovehicule, în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale.

Din 1 ianuarie 2025, momentul aderării complete a României la spațiul Schengen, la frontiera internă, respectiv la granița cu Ungaria și Bulgaria, a fost eliminat controlul de frontier. Prin intermediul aplicației eDAC, polițiștii pot efectua verificări atunci când situația o impune.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News