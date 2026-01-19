Connect with us

Economie

Zeci de service-uri auto și doi asigurători, amendați cu aproape 3 milioane de euro, de către Consiliul Concurenței. Motivul

Consiliul Concurenței a sancționat zeci de service-uri auto și două societăți de asigurare cu amenzi în valoare totală de aproape 3 milioane de euro. Motivul este participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România.

Instituția a anunțat, într-un comunicat că valoarea totală a amenzilor este de 14,73 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro).

Au fost sancționate 25 de unități, membre ale rețelei de service-uri autorizate ale Auto Italia Impex SRL din România. Acestea desfășoară, printre altele, activități de întreținere și reparare a autovehiculelor.

Ce a descoperit Consiliul Concurenței

Autoritatea de concurență a constatat, în urma unei investigații, că acestea și-au coordonat comportamentul comercial în vederea fixării și/sau uniformizării tarifelor de manoperă, a prețului pieselor de schimb, precum și a altor condiții comerciale, în relația cu anumite societăți de asigurare. În acest fel, acestea au eliminat concurența între ele.

”Această înțelegere a fost consolidată prin implicarea societăților de asigurare Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (actuala Allianz-Țiriac Unit Asigurări SA) și Uniqa Asigurări SA care, prin acțiunile lor, au susținut coordonarea comportamentului reparatorilor.

Ca urmare, cele două societăți au fost sancționate cu amenzi în valoare de 6,7 milioane lei, restul sumei reprezentând amenzile aplicate reparatorilor auto care au luat parte la înțelegere”, transmite instituția.

Cum a fost demarată investigația

Invesțigația a început în urma unei cereri de clemență depusă de una dintre companii. Aceasta a primit imunitate la amendă pentru că a cooperat cu autoritatea de concurență în cadrul programului de clemență.

Politica de clemență este un instrument prin care Consiliul Concurenței poate aplica un tratament favorabil companiilor implicate într-o înțelegere de tip cartel și care cooperează cu autoritatea de concurență în vederea descoperirii și sancționării acestor practici anticoncurențiale.

Toate cele 27 de companii sancționate și-au recunoscut fapta și, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancțiunilor.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii. Amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

