Ziua Internațională pentru Alfabetizare se sărbătorește pe 8 septembrie: Ce este analfabetismul funcțional

Publicat

acum 4 secunde

Ziua Internațională pentru Alfabetizare este marcată anual, pe 8 septembrie, în întreaga lume. Inițiativa a fost lansată în urma Conferinței mondiale a miniștrilor educației privind eradicarea analfabetismului, desfășurată la Teheran între 8 și 19 septembrie 1965.

Ziua a fost proclamată însă un an mai târziu, mai exact la 26 octombrie 1966, în cadrul celei de-a XIV-a sesiuni a Conferinței Generale UNESCO, scrie Agerpres.

În ciuda progreselor înregistrate, cel puțin 739 de milioane de tineri și adulți din întreaga lume încă nu aveau competențe de bază de alfabetizare în 2024.

În același timp, 4 din 10 copii nu ating nivelul minim de competență în citire, iar 272 de milioane de copii și adolescenți nu erau școlarizați în 2023, conform UNESCO.

Promovarea alfabetizării în era digitală

În 2025, tema Zilei internaționale pentru alfabetizare este ”Promovarea alfabetizării în era digitală”.

Digitalizarea a schimbat modul în care învățăm, trăim, muncim și socializăm, atât în mod pozitiv, cât și negativ, în funcție de felul în care interacționăm cu ea.

Deși instrumentele digitale pot contribui la extinderea oportunităților de învățare pentru grupurile marginalizate, inclusiv pentru cele 739 de milioane de tineri și adulți care nu au abilități de alfabetizare de bază, această trecere digitală riscă, de asemenea, să creeze o dublă marginalizare: excluderea nu doar de la învățarea tradițională a alfabetizării, ci și de la beneficiile erei digitale.

Alfabetizarea este esențială pentru ca aceste transformări să fie incluzive, relevante și semnificative.

Dincolo de cititul și scrisul pe hârtie, alfabetizarea în era digitală permite oamenilor să acceseze, să înțeleagă, să evalueze, să creeze, să comunice și să interacționeze cu conținutul digital în siguranță și în mod corespunzător.

Ziua Internațională a Alfabetizării. Este esențială pentru cultivarea gândirii critice

Alfabetizarea este, de asemenea, esențială pentru cultivarea gândirii critice, discernerea informațiilor credibile și navigarea în medii informaționale complexe.

Pe 8 septembrie 2025, Ziua internațională pentru alfabetizare va celebra progresele înregistrate în domeniul alfabetizării la nivel global, regional, național și local.

Va fi o oportunitate pentru o reflecție critică asupra a ceea ce înseamnă alfabetizarea astăzi și asupra modului în care predarea și învățarea alfabetizării, programele și politicile sunt concepute, gestionate și monitorizate în această eră digitală.

În plus, va evidenția politici și intervenții eficiente care promovează alfabetizarea ca bun comun și drept al omului și ca pârghie pentru emancipare și transformare pentru a construi societăți mai incluzive, juste și sustenabile.

Totodată, o conferință globală va avea loc pe 8 septembrie la sediul UNESCO din Paris.

Considerată o prioritate a programului UNESCO, problema alfabetizării reprezintă un element important pe Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, scrie Agerpres.

Programul de dezvoltare durabilă al ONU, adoptat de lideri internaționali la Summitul privind dezvoltarea din septembrie 2015, promovează, ca parte a Agendei sale, accesul universal la educație de calitate, dar și crearea de oportunități de învățare pe termen lung, de-a lungul întregii vieți, astfel încât chiar și adulții cărora le lipsesc aceste abilități să le poată dobândi la orice vârstă, notează site-ul www.un.org.

Ce este analfabetismul funcțional

Există și noțiunea de ”analfabetism funcțional” care se referă la persoanele care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit.

Mai precis, o persoană poate să reproducă verbal sau în scris un text, dar nu îl înțelege suficient pentru a-l folosi ca resursă în reușita unei acțiuni sau în performanță.

Semnele grafice sunt recunoscute, dar conținutul de idei nu este înțeles decât, eventual, la un nivel foarte superficial.

Prin contrast, există și noțiunea de analfabetism absolut. Conform definiției date de UNESCO în 1958, analfabetă este considerată o persoană care nu a învățat niciodată să scrie și să citească.

Persoanele cu probleme de analfabetism funcțional sunt persoane care au urmat școala și care fie au obținut o diplomă corespunzătoare unui nivel de educație, fie au părăsit școala înainte de a obține o diplomă (abandon școlar), dar care, în ambele situații, nu dețin suficiente competențe de bază.

