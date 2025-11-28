1 decembrie: Prețul biletelor la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, reduse cu 50% de Ziua Națională a României

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia reduce prețul biletelor de intrare luni, 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României.

„Vă așteptăm să descoperiți istoria Marii Uniri chiar în locul în care aceasta a devenit realitate.

Descoperă exponate valoroase, momente definitorii ale istoriei și trăiește atmosfera locului unde s-a făcut Unirea.

O ofertă specială, disponibilă doar în această zi, perfectă pentru toți cei care vor să simtă istoria mai aproape.

Haideți să celebrăm împreună spiritul românesc și patrimoniul nostru cultural!”, au transmis reprezentanții muzeului.

Program și tarife de 1 Decembrie

Program: Deschis 10:00 – 19:00

Tarife de vizitare:

Sala Unirii Alba Iulia (inclusiv la Expoziția Permanentă și Spațiile Expoziționale Alba Iulia) – Gratuit

Museikon Alba Iulia – Gratuit

Muzeu / Clădirea Babilon – accesul redus cu 50% la toate categoriile de bilet, astfel:

Elevi, veterani de război, persoane cu dizabilități – Gratuit

Studenți și pensionari – 5 lei

Adulți – 10 lei

