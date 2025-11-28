Eveniment
1 decembrie: Prețul biletelor la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, reduse cu 50% de Ziua Națională a României
Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia reduce prețul biletelor de intrare luni, 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României.
„Vă așteptăm să descoperiți istoria Marii Uniri chiar în locul în care aceasta a devenit realitate.
Descoperă exponate valoroase, momente definitorii ale istoriei și trăiește atmosfera locului unde s-a făcut Unirea.
O ofertă specială, disponibilă doar în această zi, perfectă pentru toți cei care vor să simtă istoria mai aproape.
Haideți să celebrăm împreună spiritul românesc și patrimoniul nostru cultural!”, au transmis reprezentanții muzeului.
Program și tarife de 1 Decembrie
Program: Deschis 10:00 – 19:00
Tarife de vizitare:
- Sala Unirii Alba Iulia (inclusiv la Expoziția Permanentă și Spațiile Expoziționale Alba Iulia) – Gratuit
- Museikon Alba Iulia – Gratuit
Muzeu / Clădirea Babilon – accesul redus cu 50% la toate categoriile de bilet, astfel:
- Elevi, veterani de război, persoane cu dizabilități – Gratuit
- Studenți și pensionari – 5 lei
- Adulți – 10 lei
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.