Eveniment
10 decembrie: Concert de colinde dedicat iubitorilor tradiției creștine: Corul de copii „Theotokos”, Roxana Reche și alți artiști
Universitatea „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia în parteneriat cu Centrul de Cultură „Augustin Bena” organizează Concertul de Colinde miercuri, 10 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, de la ora 18:00.
Vor colinda:
- Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (dirijor: pr. prof. univ. dr. Domin Adam)
- Roxana Reche
- Oana Bozga Pintea
- Vasile Balogh
- Gino
- Corul de copii „Theotokos” (dirijor: pr. dr. Nicolae-Călin Bulac)
- Ansamblul Folcloric al Județului Alba (conducerea muzicală Alexandru Pal)
- Grupul Coral al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia
Intrarea este liberă, iar accesul în sală se va face până cel târziu la ora 17:45, potrivit organizatorilor.
Concertul de Colinde face parte din „Serbările Albei”, seria concertelor din perioada Sărbătorilor de Iarnă.
Foto: arhivă/rol ilustrativ
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.