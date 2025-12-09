10 decembrie: Concert de colinde dedicat iubitorilor tradiției creștine: Corul de copii „Theotokos”, Roxana Reche și alți artiști

Universitatea „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia în parteneriat cu Centrul de Cultură „Augustin Bena” organizează Concertul de Colinde miercuri, 10 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, de la ora 18:00.

Vor colinda:

Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (dirijor: pr. prof. univ. dr. Domin Adam)

Roxana Reche

Oana Bozga Pintea

Vasile Balogh

Gino

Corul de copii „Theotokos” (dirijor: pr. dr. Nicolae-Călin Bulac)

Ansamblul Folcloric al Județului Alba (conducerea muzicală Alexandru Pal)

Grupul Coral al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia

Intrarea este liberă, iar accesul în sală se va face până cel târziu la ora 17:45, potrivit organizatorilor.

Concertul de Colinde face parte din „Serbările Albei”, seria concertelor din perioada Sărbătorilor de Iarnă.

