Connect with us

Eveniment

10 decembrie: Concert de colinde dedicat iubitorilor tradiției creștine: Corul de copii „Theotokos”, Roxana Reche și alți artiști

Publicat

acum 18 secunde

Universitatea „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia în parteneriat cu Centrul de Cultură „Augustin Bena” organizează Concertul de Colinde miercuri, 10 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, de la ora 18:00.

Vor colinda:

  • Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (dirijor: pr. prof. univ. dr. Domin Adam)
  • Roxana Reche
  • Oana Bozga Pintea
  • Vasile Balogh
  • Gino
  • Corul de copii „Theotokos” (dirijor: pr. dr. Nicolae-Călin Bulac)
  • Ansamblul Folcloric al Județului Alba (conducerea muzicală Alexandru Pal)
  • Grupul Coral al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia

Intrarea este liberă, iar accesul în sală se va face până cel târziu la ora 17:45, potrivit organizatorilor.

Concertul de Colinde face parte din „Serbările Albei”, seria concertelor din perioada Sărbătorilor de Iarnă.

Foto: arhivă/rol ilustrativ

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 18 secunde

10 decembrie: Concert de colinde dedicat iubitorilor tradiției creștine: Corul de copii „Theotokos”, Roxana Reche și alți artiști
Educațieacum 31 de minute

Zi liberă pentru părinți, la începerea anului școlar. Lege adoptată tacit de Senat
Evenimentacum O oră

9 decembrie: Zămislirea Sfintei Fecioare Maria. Semnificațiile sărbătorii pentru credincioși. Dezlegare la pește
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Administrațieacum 19 ore

Scandalul microbuzelor electrice supraevaluate: Pîslaru sesizează Parchetul European. Mai multe mașini au ajuns în județul Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Ce datorie publică are România pe cap de român: Procentul din PIB a ajuns la o valoare RECORD
Economieacum 12 ore

Noi reguli pentru internship: mai multe contracte permise și zile de odihnă plătite. Lege promulgată
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Senat în forma inițială. Obiecțiile președintelui Nicușor Dan, respinse
Administrațieacum 3 zile

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 15 ore

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum 17 ore

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – UAB. Votează Miss și Mister Popularitate Alba24
Horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2024: Energia stelelor ne invită la reflecție și la pregătiri pentru finalul de an
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 7 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o săptămână

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 5 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 31 de minute

Zi liberă pentru părinți, la începerea anului școlar. Lege adoptată tacit de Senat
Actualitateacum 3 zile

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Mai mult din Educatie