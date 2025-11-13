Connect with us

13 noiembrie: Ziua Mondială a Bunătății, dedicată promovării empatiei. O zi a alegerilor care pot schimba vieți

acum O oră

Ziua Mondială a Bunătății este sărbătorită anual la 13 noiembrie. Această zi are rolul de a evidenția faptele bune din comunitate, reușind să promoveze valorile empatiei și solidarității care unesc oamenii din întreaga lume

Ziua mondială a bunătăţii (WorldKindnessDay) a apărut după ce mai multe organizaţii umanitare s-au reunit la 13 noiembrie 1997 pentru a lansa aşa-numita „Declaraţie de Bunătate” („Declaration of Kindness”), scrie Agerpres.

În spiritul activităţii acestor organizaţii, cu ocazia acestei zile, fiecare dintre noi suntem chemaţi să facem o mică donaţie, fie că este una de natură financiară, fie că donăm cărţi, alimente, haine sau jucării organizaţiilor care se ocupă de cei defavorizaţi din societate.

Cum a apărut Ziua Mondială a Bunătății

Naşterea acestei sărbători este legată de organizaţia World Kindness Movement (WKM). Deşi această organizaţie a fost înregistrată oficial ca ONG în Elveţia abia în 2019, ea exista înainte sub forma unei platforme internaţionale cu participarea mai multor asociaţii şi organizaţii care s-au întrunit la Convenţia din 1997, desfăşurată la Tokyo, punând bazele acestei sărbători.

La această conferinţă au participat asociaţii şi organizaţii din mai multe ţări, printre care Thailanda, Marea Britanie, Australia şi Statele Unite ale Americii.

În declaraţia scrisă privind alinierea mai multor organizaţii sub umbrela WKM se precizează că aceste asociaţii „s-au unit pentru a construi o lume mai bună şi cu mai multă compasiune”.

În acest scop, în 1998, WKM a lansat prima ediţie a Zilei Mondiale a Bunătăţii.

Din 1997 şi până în 2019, WKM s-a extins în 27 de ţări. Din 2019 această platformă internaţională a căpătat şi statut de ONG.

Astfel, această zi ne reamintește că bunătatea nu este doar un gest, ci este o alegere care poate schimba vieți.

La aceeași dată este Ziua Bibliei și Ziua limbii maghiare.

Foto: Imagine generată cu AI

