14 septembrie, Ziua inginerului român. Care este cea mai veche școală de ingineri din România

În 14 septembrie se sărbătorește Ziua inginerului român. Pentru marcarea acestei zile, Ministerul Educaţiei Naţionale, Academia de Ştiinţe Tehnice şi asociaţiile profesionale ale inginerilor din România organizează manifestări ştiinţifice cu caracter simbolic.

Ziua inginerului român a fost instituită prin Hotărârea de Guvern 525/2000.

Ziua inginerului roman. Care este cea mai veche școală de ingineri din România

Cea mai veche şcoală de ingineri din România este Universitatea Politehnica din Bucureşti, potrivit Agerpres.

La 1 octombrie 1864, a fost înfiinţată „Şcoala de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură”. Aceasta a devenit, la 30 octombrie 1867, „Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine”.

Instituţia va fi, la 1 aprilie 1881, „Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele”. La 10 iunie 1920 apare Şcoala Politehnica din Bucureşti, organizată cu patru secţii: Electromecanică, Construcţii, Mine şi Metalurgie, Secţia Industrială.

Din noiembrie 1920, denumirea instituţiei s-a schimbat în ”Politehnica” din Bucureşti, iar la 3 august 1948, s-a înfiinţat Institutul Politehnic din Bucureşti, reunind iniţial patru facultăţi.

Începând cu anul 1950, sunt înfiinţate majoritatea facultăţilor pe care instituţia le are în prezent. În 1992, Institutul Politehnic din Bucureşti a devenit Universitatea Politehnica din Bucureşti.

Primele asociații inginerești

Primele încercări de organizare la nivelul asociaţiilor inginereşti sunt consemnate în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când este înfiinţată ”Societatea de Ingineri şi Arhitecţi” (1876), potrivit www.agir.ro.

Prima societate a inginerilor, Societatea Politehnică, a fost constituită la 6 decembrie 1881, în prezenţa regelui Carol I. Atunci era inaugurată prima cale ferată proiectată şi realizată în întregime de ingineri români, respectiv Buzău-Mărăşeşti.

În 1918, a fost înfiinţată, la Iaşi, Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR). Cele două asociaţii şi-au desfăşurat activitatea concomitent, până în 1949, când au fuzionat, sub denumirea de Asociaţia Ştiinţifică a Tehnicienilor. Ulterior, aceasta a fost denumită Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1951-1962) şi Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor (până în decembrie 1989), potrivit www.agir.ro.

Asociaţia Generală a Inginerilor din România

Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) a fost legal recunoscută la 13 ianuarie 1990. AGIR este membru al Federaţiei Mondiale a Organizaţiilor Naţionale Inginereşti (WFEO).

Demersurile depuse de WFEO s-au concretizat prin declararea de către UNESCO, în noiembrie 2019, a datei de 4 martie drept Ziua mondială a ingineriei pentru dezvoltare durabilă. Este singura zi internaţională dedicată ingineriei şi marcată pentru prima dată în anul 2020.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News