15-17 decembrie: „Magia Crăciunului” cu expoziții, ateliere și concerte de colinde, la Biblioteca Județeană și la CJ Alba. PROGRAM
Evenimentul cultural „Magia Crăciunului” se va desfășura în perioada 15-17 decembrie, la Consiliul Județean Alba și la Atrium Centurionum de la sediul administrativ al județului.
„Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba vă invită în perioada 15-17 decembrie 2025, la evenimentul cultural intitulat „Magia Crăciunului”. Vor fi trei zile plină de culoare, muzică și lectură”, au transmis organizatorii.
Magia Crăciunului. Program
Luni, 15 decembrie
- 08:00 – 18:00: Sărbătorile de iarnă în colecțiile bibliotecii – expoziție tematică de carte la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba / online
- 09:30: Descoperă magia Crăciunului la bibliotecă – lecturi interactive pentru copii la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 14:00: MARCEL NASTE ICOANE ROMÂNEȘTI: atelier demonstrativ și expoziție la Atrium Centurionum – sediul administrativ al județului Alba
Marți, 16 decembrie
- 08:00 – 20:00: Sărbătorile de iarnă în colecțiile bibliotecii – expoziție tematică de carte la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 08:00 – 20:00: MARCEL NASTE ICOANE ROMÂNEȘTI, expoziție la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 09:00: Descoperă magia Crăciunului la bibliotecă – lecturi interactive pentru copii la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 17:00: GINO & Invitații: Colinde românești la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Miercuri, 17 decembrie
- 08:00 – 20:00: Sărbătorile de iarnă în colecțiile bibliotecii – expoziție tematică de carte la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 08:00 – 20:00: MARCEL NASTE ICOANE ROMÂNEȘTI, expoziție la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 08:00 – 20:00: Magia serbătorilor de iarnă – expoziție de felicitări realizată în parteneriat cu Palatul Copiilor Alba Iulia la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 10:00: Descoperă magia Crăciunului la bibliotecă – lecturi interactive pentru copii la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 19:30: FĂRĂ ZAHĂR – MAGIA CRĂCIUNULUI la Atrium Centurionum – sediul administrativ al județului Alba
De asemenea, intrarea la evenimente este liberă.
