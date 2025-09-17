17 septembrie: Ziua Internațională a Siguranței Pacienților. Care este tema din 2025

17 septembrie: Ziua Internațională a Siguranței Pacienților este o inițiativă globală marcată anual pe data de 17 septembrie și organizată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Această zi are scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la siguranța pacienților în cadrul sistemelor de sănătate și de a promova măsuri care să prevină erorile medicale și incidentele care afectează siguranța celor care beneficiază de îngrijiri.

A fost stabilită oficial în 2019, ca parte a unui efort mai larg de a îmbunătăți calitatea serviciilor de sănătate la nivel global.

OMS estimează că sute de mii de pacienți sunt afectați anual de evenimente adverse evitabile în cadrul tratamentelor medicale, iar cele mai frecvente erori sunt legate de diagnostic, medicamentație sau intervenții chirurgicale.

Potrivit World Health Organization, tema Zilei Internaționale a Siguranței Pacienților din 2025 este „Îngrijire sigură pentru fiecare nou-născut și copil”, cu sloganul „Siguranța pacientului încă de la început!”.

Această temă subliniază importanța protejării celor mai vulnerabili pacienți, adică nou-născuții și copiii mici, de riscurile și daunele cauzate de îngrijirea nesigură. În special, se pune accent pe perioada de viață de la naștere până la vârsta de 9 ani.

Obiectivele Zilei Internaționale a Siguranței Pacienților 2025:

Creșterea gradului de conștientizare la nivel global asupra riscurilor legate de siguranța în îngrijirea pediatrică și a nou-născuților în toate unitățile de sănătate, punând accent pe nevoile specifice ale copiilor, familiilor și îngrijitorilor.

Mobilizarea guvernelor, organizațiilor din domeniul sănătății, organizațiilor profesionale și societății civile pentru implementarea de strategii durabile care să asigure o îngrijire mai sigură pentru nou-născuți și copii, ca parte a inițiativelor mai ample privind siguranța și calitatea îngrijirii pacienților.

Împuternicirea părinților, îngrijitorilor și copiilor în domeniul siguranței pacienților, prin promovarea educației, conștientizării și participării active la procesul de îngrijire.

Susținerea cercetării pentru consolidarea siguranței pacienților în îngrijirea pediatrică și a nou-născuților.

Ziua Internațională a Siguranței Pacienților reprezintă o oportunitate pentru sistemele de sănătate din întreaga lume să își revizuiască și să își îmbunătățească practicile, oferind pacienților servicii de calitate, fără riscuri nejustificate.

