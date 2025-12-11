Connect with us

Caz de lepră confirmat la o femeie din Asia, care lucrează la un SPA din Cluj. Alte trei cazuri suspecte, în curs de evaluare

Ministerul Sănătății a informat că în cursul zilei de joi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice.

Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.

În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.

Potrivit Ministerului Sănătății, pacientele care s-au prezentat inițial la SCJU Cluj, în data de 26 noiembrie 2025, cu vârste de 21 și 25 de ani, provin din Indonezia. Acestea au fost supuse următoarelor investigații:

  • biopsie de țesut cutanat – microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 câmpuri) la primul caz;
  • test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA – complexul Mycobacterium tuberculosis nedetectat, excluzând tuberculoza;
  • probe histopatologice și frotiuri Ziehl-Neelsen – aflate în lucru, orientate spre infecția cu Mycobacterium leprae.

Pe baza datelor microbiologice, unul dintre cazuri a fost confirmat astăzi, iar alte trei sunt sunt monitorizare clinică și epidemiologică.

Măsuri epidemiologice aplicate

Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății și DSP Cluj au dispus măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc:

  • dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate;
  • verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;
  • intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;
  • programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii;
  • extinderea anchetei epidemiologice.

Ministerul Sănătății prin DSP a dispus suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice.

A fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. După inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție, conform protocoalelor internaționale.

Ministerul Sănătății: Clarificări medicale importante – pentru calmarea populației

Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă. Transmiterea necesită expunere prelungită.

Boala nu se transmite prin:

  • strângerea mâinii,
  • îmbrățișare,
  • călătorii în mijloacele de transport în comun,
  • proximitate scurtă,
  • folosirea spațiilor comune.

Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare.

„Ca ministru al Sănătății, am dispus:

  • intensificarea supravegherii epidemiologice;
  • extinderea testării contacților;
  • evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini;
  • solicitarea de asistență internațională din partea OMS și ECDC, pentru validarea protocoalelor de diagnostic și tratament și pentru sprijin în monitorizarea epidemiologică.

Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate.

Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății va monitoriza zilnic această situație, în coordonare cu echipele locale și naționale de sănătate publică”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

