VIDEO: Percheziții în Alba, într-un dosar de tăiere ilegală de lemn. Acțiune de amploare a Poliției, în Apuseni

Polițiștii din Alba au făcut joi percheziții într-un dosar privind tăieri legale de lemn. Au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Acestea vizează săvârșirea infracțiunilor de tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori, folosirea dispozitivelor speciale de marcat fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare.

De asemenea, ancheta urmărește și introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice, pentru documentarea activității infracționale.

Acțiune cu efective mărite

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Joi, în intervalul orar 06.00 – 13.00, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Albaa organizat o acțiune, cu efective mărite, pe raza județului Alba, în zona Munților Apuseni, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic, Serviciul Rutier și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, Poliției Municipiului Sebeș, Poliției Municipiului Blaj, Poliției Municipiului Aiud, Poliției Orașului Teiuș, Poliției Orașului Zlatna și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

Alături de polițiști, au participat și specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Alba.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 174 de verificări de persoane și 129 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 42 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 17.240 de lei.

