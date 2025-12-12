Connect with us

Eveniment

VIDEO: Percheziții în Alba, într-un dosar de tăiere ilegală de lemn. Acțiune de amploare a Poliției, în Apuseni

Publicat

acum 5 secunde

Polițiștii din Alba au făcut joi percheziții într-un dosar privind tăieri legale de lemn.  Au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Acestea vizează săvârșirea infracțiunilor de tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori, folosirea dispozitivelor speciale de marcat fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare.

De asemenea, ancheta urmărește și introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice, pentru documentarea activității infracționale.

YouTube video

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Acțiune cu efective mărite

Joi, în intervalul orar 06.00 – 13.00, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Albaa organizat o acțiune, cu efective mărite, pe raza județului Alba, în zona Munților Apuseni, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic, Serviciul Rutier și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, Poliției Municipiului Sebeș, Poliției Municipiului Blaj, Poliției Municipiului Aiud, Poliției Orașului Teiuș, Poliției Orașului Zlatna și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

Alături de polițiști, au participat și specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Alba.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 174 de verificări de persoane și 129 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 42 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 17.240 de lei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

VIDEO: Percheziții în Alba, într-un dosar de tăiere ilegală de lemn. Acțiune de amploare a Poliției, în Apuseni
Evenimentacum 13 minute

Accident la Alba Iulia: tânăr rănit după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul nu a oprit la locul faptei
Economieacum 21 de minute

A scăzut numărul locuințelor date în folosință. Trend descendent în sectorul construcțiilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de minute

A scăzut numărul locuințelor date în folosință. Trend descendent în sectorul construcțiilor
Economieacum 16 ore

Gala Best of Business 2025: firmele din Alba care susțin economia locală, premiate de Consiliul Județean. LISTA
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 52 de minute

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Evenimentacum O oră

Reacția ministrului Justiției după ce 200 de magistrați au semnalat nereguli în sistem
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 21 de ore

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 4 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 22 de ore

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum o zi

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 2 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 13 ore

Caz de lepră confirmat la o femeie din Asia, care lucrează la un SPA din Cluj. Alte trei cazuri suspecte, în curs de evaluare
Evenimentacum o zi

FOTO: Dispensarul din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, după o investiție de un milion de lei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 15 ore

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 2 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie