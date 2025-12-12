Reacția ministrului Justiției după ce 200 de magistrați au semnalat nereguli în sistem

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat în urma documentarului Recorder și a scrisorii de solidarizare semnate de numeroși magistrați. Spune că respinge categoric orice încercare de intimidare a celor care semnalează probleme din sistemul judiciar.

Oficialul subliniază că astfel de sesizări trebuie tratate cu responsabilitate, nu reprimate.

„Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”, afirmă ministrul, citat de Mediafax.

Acesta insistă că toate acuzațiile formulate în documentar trebuie analizate temeinic: „Susțin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentarul respectiv de către magistrați, putând fi confirmate sau infirmate factual. Ca ministru și membru CSM voi acționa, cu respectarea legii și a independenței justiției, pentru a clarifica aceste acuzații”.

Diversitatea opinilor din sistemul judiciar

Ministrul vorbește și despre diversitatea opinilor din sistemul judiciar, pe care o consideră normală, dar care nu trebuie transformată într-un instrument de presiune: „Divergențele de opinie nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel.”

Oficialul afirmă că nu a primit, până în prezent, nicio sesizare privind acte de persecuție sau nereguli în activitatea CSM: „De când sunt ministru al Justiției nu am primit nicio sesizare a vreunui magistrat că ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă”.

Totodată, „nu am primit nicio sesizare privind desfășurarea activității CSM, alegerile pentru acest organism sau procedurile de selecție pentru funcțiile de conducere.”

Referindu-se la legile justiției, ministrul amintește că acestea au fost adoptate în 2022 și evaluate pozitiv la nivel european: „Legile justiției au fost adoptate în anul 2022 de către Parlament, au fost evaluate pozitiv la nivel european, fiind ridicat MCV, precum și anual în cadrul raportului privind statul de drept.”

Modificări legislative

Acesta punctează că eventualele modificări legislative trebuie să fie fundamentate obiectiv și încadrate în limitele asumate prin PNRR: „Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, în baza unui acord politic bazat pe o informație completă, reală și obiectivă, în limitele cadrului PNRR și ale concluziilor rapoartelor privind statul de drept”.

Nicușor Dan invită magistrații la discuții

Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase, a spus, joi seara, președintele Nicușor Dan.

Astfel, el invită toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție „fără limită de timp” luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00.

„Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro. Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

