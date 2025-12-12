Connect with us

Eveniment

Reacția ministrului Justiției după ce 200 de magistrați au semnalat nereguli în sistem

Publicat

acum 2 ore

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat în urma documentarului Recorder și a scrisorii de solidarizare semnate de numeroși magistrați. Spune că respinge categoric orice încercare de intimidare a celor care semnalează probleme din sistemul judiciar.

Oficialul subliniază că astfel de sesizări trebuie tratate cu responsabilitate, nu reprimate.

„Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”, afirmă ministrul, citat de Mediafax.

Citește și Peste 170 de procurori și judecători, mesaj de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluiri la Recorder

Acesta insistă că toate acuzațiile formulate în documentar trebuie analizate temeinic: „Susțin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentarul respectiv de către magistrați, putând fi confirmate sau infirmate factual. Ca ministru și membru CSM voi acționa, cu respectarea legii și a independenței justiției, pentru a clarifica aceste acuzații”.

Diversitatea opinilor din sistemul judiciar

Ministrul vorbește și despre diversitatea opinilor din sistemul judiciar, pe care o consideră normală, dar care nu trebuie transformată într-un instrument de presiune: „Divergențele de opinie nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel.”

Vezi și VIDEO: Lovitură de teatru la conferința Curții de Apel București. Judecătoare: ”Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare”

Oficialul afirmă că nu a primit, până în prezent, nicio sesizare privind acte de persecuție sau nereguli în activitatea CSM: „De când sunt ministru al Justiției nu am primit nicio sesizare a vreunui magistrat că ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă”.

Totodată, „nu am primit nicio sesizare privind desfășurarea activității CSM, alegerile pentru acest organism sau procedurile de selecție pentru funcțiile de conducere.”

Referindu-se la legile justiției, ministrul amintește că acestea au fost adoptate în 2022 și evaluate pozitiv la nivel european: „Legile justiției au fost adoptate în anul 2022 de către Parlament, au fost evaluate pozitiv la nivel european, fiind ridicat MCV, precum și anual în cadrul raportului privind statul de drept.”

Modificări legislative

Acesta punctează că eventualele modificări legislative trebuie să fie fundamentate obiectiv și încadrate în limitele asumate prin PNRR: „Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, în baza unui acord politic bazat pe o informație completă, reală și obiectivă, în limitele cadrului PNRR și ale concluziilor rapoartelor privind statul de drept”.

Nicușor Dan invită magistrații la discuții

Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase, a spus, joi seara, președintele Nicușor Dan.

Astfel, el invită toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție „fără limită de timp” luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00.

„Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro. Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Bătaie în Sântimbru: un bărbat din Alba Iulia, lovit de un localnic. Agresorul a fost reținut de polițiști
Evenimentacum 44 de minute

VIDEO: Percheziții în Alba, într-un dosar de tăiere ilegală de lemn. Acțiune de amploare a Poliției, în Apuseni
Evenimentacum 57 de minute

Accident la Alba Iulia: tânăr rănit după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul nu a oprit la locul faptei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

A scăzut numărul locuințelor date în folosință. Trend descendent în sectorul construcțiilor
Economieacum 17 ore

Gala Best of Business 2025: firmele din Alba care susțin economia locală, premiate de Consiliul Județean. LISTA
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 2 ore

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Evenimentacum 2 ore

Reacția ministrului Justiției după ce 200 de magistrați au semnalat nereguli în sistem
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 22 de ore

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 4 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 22 de ore

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum o zi

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 2 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

Caz de lepră confirmat la o femeie din Asia, care lucrează la un SPA din Cluj. Alte trei cazuri suspecte, în curs de evaluare
Evenimentacum o zi

FOTO: Dispensarul din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, după o investiție de un milion de lei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 16 ore

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 2 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie