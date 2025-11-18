Connect with us

18 noiembrie, la Sala Unirii: spectacolul istoric „Marea Unire de la Alba Iulia”. Eveniment prezentat de studenți

Publicat

acum O oră

Studenții internaționali și cei români ai Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prezintă marți spectacolul istoric „Marea Unire de la Alba Iulia”.

Evenimentul este organizat marți, 18 noiembrie, de la ora 17.00, la Sala Unirii din Alba Iulia.

Va fi prezentată o scenetă de reconstituire istorică, realizată de studenți români și internaționali de la UAB.

De asemenea, corul Facultății de Teologie va susține un recital.

În expoziție, vor fi prezentate tablouri lucrate în mozaic de către studenți de la specialitatea Artă Sacră.

”Pregătiți-vă pentru o scenă teatrală impresionantă, care vă va introduce în atmosfera istorică a Alba Iuliei și în magia acestui oraș extraordinar.

Dar asta nu e tot, studenții noștri au pregătit și alte momente speciale în cadrul evenimentului: un concert al corului Facultății de Teologie Ortodoxă și o expoziție a tablourilor lucrate în mozaic de către studenții UAB ai specializării Artă Sacră”, este mesajul universității.

 

