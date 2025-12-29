UPDATE: Incendiu într-o gospodărie din Micești. Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale

Un incendiu a fost semnalat luni seara la Micești. Din primele date, focul a cuprins o anexă gospodărească.

Potrivit ISU Alba, pompierii din Alba Iulia s-au deplasat cu două autospeciale. A fost alocat și echipaj de prim-ajutor.

Incendiul este pe strada Cumpenei din Micești.

UPDATE, ora 22.50: Incendiul a fost stins. A fost afectată o anexă gospodarească (șopron) pe o suprafață de aproximativ 15 mp. Nu sunt persoane rănite – ISU Alba.

