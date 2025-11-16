19 noiembrie: „Sirocco și Regatul Vânturilor” la ESTE Filmul de Miercuri din Blaj. O animație de excepție pentru toate vârstele

ESTE Filmul de Miercuri prezintă „Sirocco și Regatul Vânturilor”, o animație pentru toate vârstele, regizată de Benoît Chieux. Proiecția va avea loc miercuri, 29 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cultural Blaj.

Sinopsis:

De ziua ei, Juliette poate cere cadou orice dorește. Prima pe lista de dorințe este să pornească într-o aventură, ca eroinele despre care a aflat din cărți.

Împreună cu sora ei, descoperă trecerea spre o lume extraordinară, unde fetele iau înfățișarea unor pisici și află despre existența lui Sirocco, vrăjitorul care controlează vânturile.

Rating : Audiență generală.

Dublat : în română

: în română Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.

„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj.

