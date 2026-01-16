Connect with us

24 ianuarie: ”Drumul Unirii - de la 1859, prin cântec până la Alba”. Eveniment la Sala Unirii din Alba Iulia

Publicat

acum 31 de secunde

Ziua Unirii Principatelor Române este marcată în 24 ianuarie la Alba Iulia printr-un eveniment-spectacol la Sala Unirii. Acesta va fi de la ora 18.00, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare.

”Unele evenimente marchează o dată în calendar. Altele reușesc să transforme data într-o stare, într-o memorie comună trăită la prezent. Drumul Unirii – de la 1859, prin cântec, până la Alba, este un spectacol cu structură, cu ritm și cu demnitate, gândit ca un parcurs artistic în trei acte, în care istoria și muzica se susțin reciproc, fără să se concureze”, transmit organizatorii.

Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, sub egida Consiliului Județean Alba, în colaborare cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

Conceptul artistic și conducerea muzicală poartă semnătura lui Alexandru Pal. Evenimentul este prezentat de Andreea Bogdan. Acompaniamentul muzical este asigurat de Ansamblul Folcloric al Județului Alba.

Istoricul Tudor Roșu va prezenta detalii istorice: ”1859: clipa în care voința devine stat”, ”unirea se votează, dar se câștigă în inimă”, ”De ce Sala Unirii contează”.

Drumul Unirii – de la 1859, prin cântec, până la Alba. Descrierea spectacolului

Actul I: ”Chemarea”: începutul care ridică sala

Primul act pornește cu o declarație de verticalitate:”Deșteaptă-te române”, Imnul de Stat. De aici se deschide povestea lui 1859, cu Moldova și Țara Românească prezentate ca două rădăcini muzicale ale aceluiași început.

Pentru Moldova, solista Karla Ursu susține o formulă de suită vocal-instrumentală (solist & orchestră). Pentru Țara Românească, aceeași construcție este susținută de Simina Popescu.

Actul II: ”România între provincii”: oglinda care unește

Actul al doilea este, de fapt, inima spectacolului: ”Provinciile în oglindă” – Bucovina, maramureș, Bihor, Banat, Dobrogea, Transilvania.

Suita vocal-instrumentală este susținută de o distribuție amplă de soliști: Elena Nistor, Adela Burcă, Bianca Diana Popa, Mihaela Grec, Cristina Todor și Ancuța Matei-Olar.

În miezul actului, va fi intervenția istorică ”Unirea se votează, dar se câștigă cu inima”.

Va urma ”Intermezzo clasic cu rădăcină – Balada lui Ciprian Porumbescu”, cu solistul Nicolae-Andrei Bulac (vioară). Este o punte elegantă între folclor și muzica cultă românească, între expresia populară și disciplina scenei, transmit organizatorii.

Actul III: ”Alba – finalul care devine început”

În actul final, spectacolul se așază firesc în simbolul locului: Alba Iulia reprezintă un argument. Momentul ”De ce Sala Unirii contează” oferă cheia de lectură: publicul e invitat să simtă greutatea spațiului în care se află.

Apoi, în suita ”Alba unește România”, soliștii Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută duc energia spre punctul culminant: ”Hora Unirii”. Aici, finalul nu mai aparține doar scenei, el devine gest comunitar, semn că o sală poate fi, pentru câteva minute, o singură voce.

Rezervări pentru acces la eveniment se fac la adresa email: augustinbena@mail.com (se precizează numărul locurilor rezervate, numele și prenumele persoanei/persoanelor pentru care se face rezervarea).

