Connect with us

Eveniment

26 septembrie: Noaptea Cercetătorilor Europeni. Pasionații de știință, așteptați la Muzeul Unirii, Sala Unirii și Museikon

Publicat

acum 26 de secunde

Pe 26 septembrie, cercetători și pasionați de știință își dau întâlnire cu publicul larg, alături de care vor desfășura activități interactive și educative, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025. Evenimentul se va desfășura la Alba Iulia și în alte 16 orașe din țară. 

Anual, în ultima zi de vineri a lunii Septembrie, Noaptea Cercetătorilor Europeni (eveniment organizat în majoritatea statelor Uniunii Europene) face știința accesibilă tuturor, prin activități științifice ce combină educația cu divertismentul, organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat activ, conferințe, jocuri, concursuri și multe altele.

La Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii Alba Iulia și Museikon vor fi gazda evenimentului, unde cei mai prietenoși cercetători îi așteaptă pe toți pasionații de știință, începând cu ora 17:00, să deslușească împreună tainele științei în cele cele mai inedite și captivante moduri.

Activități interactive, experimente trăsnite, ateliere de lucru, demonstrații și prezentări, expoziții și dezbateri sunt pregătite pentru publicul de toate vârstele. Intrarea este liberă.

Noaptea Cercetătorilor Europeni este o inițiativă a Comisiei Europene, înscriindu-se în seria Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie. Evenimentul atrage anual peste 1.5 milioane vizitatori, fiind apreciat de public datorită caracterului său inovativ.

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025 se organizează în 25 țări, iar peste 460 orașe din Europa și nu numai vor fi gazda evenimentului ce își propune să arate publicului ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 26 de secunde

26 septembrie: Noaptea Cercetătorilor Europeni. Pasionații de știință, așteptați la Muzeul Unirii, Sala Unirii și Museikon
Evenimentacum 30 de minute

Vremea se schimbă radical: ploile se opresc, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta. Cât de mult de încălzește
Educațieacum O oră

Ce salarii sunt în învățământul românesc. Cât câștigă un profesor sau un educator
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia, cetate
Administrațieacum 22 de ore

O nouă parcare pentru turiști, autostradă de biciclete, alte trasee de autobuze. Propuneri pentru Alba Iulia, oraș verde
Administrațieacum 3 zile

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Economieacum 2 zile

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 6 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 4 ore

FOTO: Aiud Green Run by DP World. Când sportul, comunitatea și solidaritatea aleargă împreună
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Actualitateacum 19 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 19 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Ce salarii sunt în învățământul românesc. Cât câștigă un profesor sau un educator
Educațieacum 6 ore

Marcel Iureș, criticul de teatru Marina Constantinescu și 11 tineri actori, aduc poetica teatrală la Alba Iulia. Proiect UNITER
Mai mult din Educatie