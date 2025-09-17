26 septembrie: Noaptea Cercetătorilor Europeni. Pasionații de știință, așteptați la Muzeul Unirii, Sala Unirii și Museikon

Pe 26 septembrie, cercetători și pasionați de știință își dau întâlnire cu publicul larg, alături de care vor desfășura activități interactive și educative, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025. Evenimentul se va desfășura la Alba Iulia și în alte 16 orașe din țară.

Anual, în ultima zi de vineri a lunii Septembrie, Noaptea Cercetătorilor Europeni (eveniment organizat în majoritatea statelor Uniunii Europene) face știința accesibilă tuturor, prin activități științifice ce combină educația cu divertismentul, organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat activ, conferințe, jocuri, concursuri și multe altele.

La Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii Alba Iulia și Museikon vor fi gazda evenimentului, unde cei mai prietenoși cercetători îi așteaptă pe toți pasionații de știință, începând cu ora 17:00, să deslușească împreună tainele științei în cele cele mai inedite și captivante moduri.

Activități interactive, experimente trăsnite, ateliere de lucru, demonstrații și prezentări, expoziții și dezbateri sunt pregătite pentru publicul de toate vârstele. Intrarea este liberă.

Noaptea Cercetătorilor Europeni este o inițiativă a Comisiei Europene, înscriindu-se în seria Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie. Evenimentul atrage anual peste 1.5 milioane vizitatori, fiind apreciat de public datorită caracterului său inovativ.

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025 se organizează în 25 țări, iar peste 460 orașe din Europa și nu numai vor fi gazda evenimentului ce își propune să arate publicului ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News